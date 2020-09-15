疫情肆虐，来势汹汹。广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命。以国家援鄂抗疫医疗队为代表的广大医务人员毅然奔赴前线，同时间赛跑、与病魔较量！

人的生命是最宝贵的，生命只有一次，失去不会再来。面对突如其来的严重疫情，广大医务人员以对人民的赤诚和对生命的敬佑，争分夺秒，连续作战，承受着身体和心理的极限压力，有的不幸被病毒感染，有的甚至献出了生命，他们为打赢疫情防控阻击战作出突出贡献，彰显了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神。

疫情无情人有情。一场抗疫斗争，就是敬佑生命的生动实践。广大医务人员坚持人民至上、生命至上，不放弃一个生命，不放弃一线希望，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，人的生命、人的价值、人的尊严得到悉心呵护。他们以生命赴使命，用大爱护众生，诠释了医者仁心和大爱无疆，书写了可歌可泣的生命篇章，赢得了全社会的赞誉。他们是最美的天使，是新时代最可爱的人。他们的名字和功绩，将永远铭刻在共和国的丰碑上！

医者仁心，人民景仰。希望全社会大力弘扬伟大抗疫精神，营造见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的社会氛围，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进！

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 04 版）