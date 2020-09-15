遏制代餐食品乱象亟须监管跟进

想要控制体重，喝一瓶代餐粉当晚饭；忙工作过了点儿，吃一根坚果蛋白棒省事儿还管饱……主打低热量、健康、饱腹的代餐食品如今在年轻人中走红，成为饮食圈的新潮流，也吸引众多食品企业投身其中，获得资本青睐。代餐食品托起千亿元市场，却也暴露出鱼龙混杂的乱象。（9月14日《北京日报》）

所谓代餐食品，顾名思义就是取代部分或全部正餐的食物，多以代餐粉、代餐棒、代餐奶昔的形式出现，比如魔芋蛋糕、植物蛋白条、即食鸡胸肉、坚果能量棒等等。鉴于目前代餐食品鱼龙混杂的市场乱象，有效监管行业行为和矫正消费误区势在必行。

代餐食品的宣传营销主打高纤维、低热量、易饱腹。无论是出于健康瘦身的考量，还是应对生活快节奏的需要，代餐食品都迎合了年轻人爱美、释压的群体诉求。但代餐食品果真具有替代人们一日三餐的功效吗？业内专家给出的答案显然是否定的。

首先，代餐食品行业规范的缺失令其功能缩水。纵观当下的代餐食品乱象，其主要表现为资质存疑、宣传夸张、代理无序。一些自称“国际大牌”的代餐食品其实是地下小作坊所为，成本仅几十元的奶昔却以数百元的价格售出；大多标注有“低卡”“纤维”“健康”等字样，配图片也多为精美摆盘，并辅以蔬菜沙拉，明示或暗示有减肥效果；大多数代餐产品都是通过微商售卖，经过线上培训即可进行销售。

更为关键的，目前市面上很多产品配方单一，并不符合代餐的本意，而国家对这一新兴市场尚无任何强制性的规范标准。既然称“代餐食品”，就当讲求更为系统、全面的营养配方，但是，现在市面上很多代餐产品却难以达到。以谷物代餐粉为例，其主要成分是碳水化合物，热量虽然够，但维生素和矿物质明显不足。与其吃这种代餐，还不如拿牛奶混合燕麦片泡一泡吃，不仅价格便宜，营养效果可能更好。一些不良商家为达到快速瘦身效果，甚至违规添加对人体有害的盐酸西布曲明、酚酞、利尿剂等药物成分，这不仅对肝脏、肾脏损害严重，甚至有可能危及生命。

其次，不少消费者对代餐食品存在认识误区。由于对健康瘦身抱有急功近利的想法，一些年轻消费者对商家的宣传笃信不移，甚至干脆以代餐食品取代正常的一日三餐。这显然是一种误解。营养代餐食品虽然可以带来饱腹感，但却无法保证营养均衡、全面。有专家明确警告：代餐食品不宜长期食用，可以作为没空吃饭的解决方案，但无法替代均衡的日常饮食，尽量一天不要超过一顿。每天只吃代餐并不能满足人体的基础代谢需求，长期食用会使人产生体虚、乏力、头晕等症状，甚至还可能引起内分泌紊乱和胃肠炎症，以及女性闭经、器官退化等问题。

“管住嘴、迈开腿”是当下国人崇尚的养生共识，而“管住嘴”则应在保证营养均衡基础上控制饮食。食物不仅仅是必需性营养素的复合体，还有自己独特的营养价值。遏制代餐食品乱象，不仅需要相关标准、规范尽快建立，也需要消费者正确认知并理性消费。（郑桂灵）