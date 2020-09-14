安建雄团队发表治疗顽固性失眠新学说：多模式睡眠

近日出版的《中华麻醉学杂志》刊发了题为“多模式睡眠：顽固性失眠的创新疗法”的论文。“多模式睡眠”是睡眠医学领域的全新概念，主要描述以“病人自控睡眠”为主线的多模式方法治疗慢性顽固性失眠的创新理论和实践总结。中国医科大学航空总医院副院长、麻醉、疼痛与睡眠医学中心主任、博士研究生导师安建雄团队。安建雄指导的博士研究生、中国科学院大学存济医学院张建峰同学等为主要共同作者。

据中国疾控中心在2019年公布的数据，我国现有睡眠障碍病人4亿，其中2亿为失眠障碍。睡眠质量决定人类的生活质量和生命质量。失眠病人不仅要面对慢慢长夜痛苦煎熬，更严重的是次日认知功能会严重下降，表现为精力不集中、疲劳、效率低下、易怒等。

安建雄提出“多模式睡眠”学说，并带领团队附之实施，通过多年摸索，安建雄将“多模式睡眠”总结为五个基本步骤：多学科评估，滴定，药物依赖脱毒，病人居家自控睡眠和预防复发。

关于创新疗法多模式睡眠的机制，安建雄指导研究生们做了动物实验研究。结果发现，脑细胞损伤可能是失眠发生发展的重要机制之一，而足够时间的多模式睡眠疗法可以较好地修复睡眠剥夺引起的神经结构损伤，安建雄认为这可能是多模式睡眠疗法治疗失眠的重要病理学基础。

《中华麻醉学杂志》总编辑熊利泽院长亲自组织编辑部为多模式睡眠一文撰写编者按，认为通过创新麻醉方法治疗失眠与国际疼痛医学之父Bonica创建的麻醉亚学科疼痛医学和心肺复苏之父Safar推广普及的急救与心肺复苏一样， 是一种探索和实践，不仅丰富了麻醉学内涵，也为慢性顽固性失眠患者多了一个治疗选择。

华西医院麻醉科主任、第11届中华医学会麻醉学分会主任委员刘进对这个学说的评价是：提出一个新概念，建立一套新方法，开辟一个新领域。刘进曾获国家杰出青年和长江学者称号，经过二十年的努力，成功推动并将住院医生培训制度在我国立法。带领华西医院同道造就了麻醉学科连续十年全国排名第一的神话。

中国医师协会麻醉医师分会现任会长，第10届中华医学会麻醉学分会主任委员，我国麻醉治疗学的奠基人和倡导者于布为认为，麻醉科医师主导严重失眠的多模式治疗，代表了麻醉科真正从平台科室走向临床科室的开始。