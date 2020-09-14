国家卫健委：9月13日新增确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京9月14日（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（上海5例，福建2例，云南2例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者650人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例145例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2645例，累计治愈出院病例2500例，无死亡病例。

情况显示，截至9月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例145例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80415例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85194例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者823002人，尚在医学观察的密切接触者6527人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者39例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察18例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者378例（境外输入377例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5501例。其中，香港特别行政区4957例（出院4630例，死亡100例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区498例（出院475例，死亡7例）。