辩证地认识人的生命权和健康权

病毒突袭而至，疫情来势汹汹，人民生命安全和身体健康面临严重威胁。党中央坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，第一时间实施集中统一领导，因时因势制定重大战略策略。习近平总书记指出：“在党中央的坚强领导下，全国迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程，最大限度保护了人民生命安全和身体健康！”可以说，把人的生命权和健康权放在第一位，是中国这次抗疫成功的重要经验。我们是用辩证唯物主义武装起来的，懂得社会发展的规律，懂得社会问题的复杂性。在研究人权思想时，也必须辩证地认识人的生命权和健康权。

当我们讲人的生命权和健康权的时候，这里的“人”既是单数的人，也是复数的人。我们既要尊重和保护个人的生命权和健康权，也要尊重和保护他人的生命权和健康权。由于我们每一个个人都是人民的一员，尊重和保护人民的生命权和健康权也就是尊重和保护我们每一个个人的生命权和健康权；同时，每一个个人又都有义务尊重和保护他人和全体人民的生命权和健康权。在一定的条件下，个人还要准备奉献自己的自由甚至牺牲自己的生命去救治和保护全体人民的生命权和健康权。为什么我们把这次驰援武汉的军地医务人员称为“最美逆行者”？就是因为他们在武汉封城后还要冒着有可能被病毒感染的风险逆行在去武汉的征途上。事实上，不仅驰援武汉、湖北的军地医务人员是“最美逆行者”，武汉、湖北当地的医务人员和全国各地战斗在抗击新冠肺炎疫情第一线的医务人员都是“最美逆行者”。因为，他们天天和新冠病毒短距离接触，天天冒着被病毒夺去生命的危险。

同样的道理，对于这些“最美逆行者”的生命权和健康权，我们要格外尊重和保护。他们为了救治患者，准备牺牲自己，但我们不能让他牺牲。在整个抗疫过程中，我们都怀着对他们十分敬重的心情祝他们能够平平安安。很多地方党委非常关心这些“最美逆行者”，并做了大量工作。既千方百计保护患者的生命权和健康权，又千方百计保护救治者的生命权和健康权，这就是我们所理解的全面的生命权和健康权——人民的生命权和健康权。

在这次全民抗击新冠肺炎疫情的进程中，不仅医务人员包括医学专家，还有广大民警、社区工作者、志愿者以及交通运输、医疗用品企业、金融等部门的干部职工，都为救治患者和切断病毒传染日夜奋斗。他们为维护广大人民的生命权和健康权作出了极大的贡献。

在中国漫长的历史上，有人为了大我而牺牲小我，也有人贪生怕死、苟且偷安，甚至在外敌入侵时为保全自己的生命而甘当臭名昭著的汉奸。我们决不允许任何人用懦夫的行为、汉奸的罪行等来玷污“尊重和保护人的生命权和健康权”这一崇高的人权思想。我们在这里讨论如何理解个人在对待生命权和健康权问题上的正确立场，就是不能只强调个人而不顾及广大人民的生命权和健康权。

综上所述，对于“人的生命权和健康权”一定要辩证地加以理解，正确认识“个人的生命权和健康权”同“人民的生命权和健康权”之间的辩证关系，决不能用个人主义价值观曲解“人的生命权和健康权”。（作者为原中央党校副校长）