宁夏银川多部门对医疗美容乱象“亮剑”

一女子3万元整形失败，肋软骨竟从鼻中隔穿出；一女子胸部整形后剧痛难忍，踏上漫漫艰辛维权路……近年来，关于医疗美容而引发的社会纠纷不在少数，许多人因此受到金钱和健康的双重损伤。记者12日从宁夏银川市获悉，该市卫建委将联合市场监管、公安等多部门开展医疗美容乱象专项整治、民营医院医疗乱象专项整治、违法医疗广告和虚假医疗信息专项整治等一系列活动，规范医疗机构和医务人员的行为，营造风清气正的卫生健康环境。

据悉，欺诈骗保行为将是此次系列活动的首项行动。银川市将通过开展医药机构自查自纠、现场检查、飞行检查、明察暗访和抽查复查等方式，实现对全部定点医药机构的全覆盖监督检查。医保违法违规行为专项治理也将同时启动。

开展非法医疗美容专项整治行动、民营医院医疗乱象专项整治、法医疗广告和虚假医疗信息专项整治将是整治医疗乱象的主要行动。银川市将严厉打击超范围执业等非法行医行为，对群众举报较多的发布违法医疗广告和虚假信息、诱导医疗、强迫交易、术中加价、过度诊疗等医疗欺诈行为进行重点检查、严厉打击。

针对定点医疗机构，此次活动将重点治理挂床住院、诱导住院，虚构医疗服务、伪造医疗文书票据、超标准收费、重复收费、串换项目收费、不合理诊疗及其他违法违规行为。对违反医疗保险协议约定的，经办机构按协议约定进行处理，并对机构主要负责人和违规参保人员进行约谈。同时，医疗保障行政部门会同卫生健康等有关部门依法对违法违规行为进行行政处罚，对涉嫌犯罪的，视情形分别移送同级公安机关或纪检监察机关处理。

在医药流通领域，也将加大药品、医疗服务领域价格行为的监管力度，依法开展医药购销领域和医疗服务价格监督检查和反垄断执法。

此外，银川市也将集中整治不合理的重复检查、非必要检查、违规采购试剂及耗材、违规使用专用耗材等行为。针对不合理的临床技术应用、过度治疗等不规范的医疗服务、不严格执行临床路径等行为，以及不合理使用抗生素、重点药品监控不到位、处方点评及临床用药监测不规范、执行药品集中采购政策不严格等行为均将采取严厉整治措施。(李佩珊)