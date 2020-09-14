全球新冠死亡病例超91万 法国单日新增确诊首次破万

中新社北京9月13日电 综合消息：世卫组织公布最新数据显示，截至北京时间12日21时59分，全球范围内新冠肺炎累计确诊病例达28329790例，死亡病例达911877例。

另据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间13日12时35分，全球累计确诊病例已达28661777例，死亡病例已达919094例。

美洲：哥伦比亚确诊病例超70万 美国死亡病例10月初最多可达21.7万

美国是目前全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家。据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间13日12时35分，美国确诊病例达6483064例，死亡病例为193676例。美国疾病控制和预防中心预测数据显示，到10月3日，美国累计死亡病例预计在20.5万至21.7万例之间。

美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇日前表示，可能要到2021年底美国人的生活才能回到疫情前的正常状态。

巴西卫生部当地时间12日18时30分公布的数据显示，当天巴西新增新冠肺炎确诊病例33523例，累计确诊4315687例；新增死亡病例814例，累计死亡131210例；累计治愈3553421例。

巴拿马卫生部11日发布的新冠疫情报告显示，过去24小时新增确诊病例615例，累计确诊破10万例，达100330例；新增死亡病例13例，累计死亡2140例。当地媒体援引泛美卫生组织近日发表的一份报告说，巴拿马或已告别疫情高峰期，进入感染减速通道。

哥伦比亚国家卫生研究院11日公布的数据显示，该国当天完成37807份新冠病毒检测，报告新增确诊病例7424例，累计确诊702088例；新增死亡病例243例，累计死亡22518例。哥卫生和社会保障部长鲁伊斯近日表示，该国绝大部分发生疫情的市镇已过峰值，病毒传播速度呈下行趋势，日检测量因此略微减少。

欧洲：法国单日新增确诊首次破万 返岗及开学致俄疫情小幅反弹

法国公共卫生部门12日公布的数据显示，该国24小时内新增确诊病例10561例，累计确诊373911例，累计死亡30910例。这是自疫情暴发以来，法国单日新增确诊病例首次突破1万例。

英国阿斯利康公司发言人12日公布，由英国牛津大学和英国阿斯利康公司联合开发的“牛津新冠疫苗”，获得英国安全监管机构的批准，重新恢复临床试验。此前因一位英国志愿者出现可能由疫苗引发的“严重不良反应”，该疫苗暂时停止接种测试。

俄罗斯政府主办的“遏制新冠病毒”网站发布的图表显示，俄新冠疫情在今年五六月份达到峰值平台，单日新增确诊病例一度超过1万例。此后势头逐步减弱，8月16日新增确诊病例数首次跌破5000例，此后至9月3日该数值一直保持在4600至4900例之间。但从9月4日至今，俄单日新增确诊病例数一直在5000例以上。俄专家认为，这是夏季休假后返岗工作和学校开学后人员交流增多所致，并呼吁民众遵守防疫规定。

亚洲：韩国单日新增社区感染病例降至100例以下 以色列全国“封城”在即

据韩国中央防疫对策本部13日消息，12日0时至13日0时，韩国新增121例确诊病例，累计确诊22176例。单日新增病例数连续11天保持在200例以下，较前一日有所减少。按感染途径来看，当天新增病例中社区感染99例，境外输入22例，社区感染病例自上月14日以来首次降至100例以下。

韩国疾病管理本部12日起正式升格为韩国疾病管理厅，独立履行传染病分析监测、危机应对和全面管理等职能，但仍隶属于保健福祉部。

以色列累计确诊病例突破15万例，全国“封城”在即。据以色列媒体报道，以色列将从18日早6时开始在全国范围内实施“封锁”措施，持续两周，学校将于16日关闭。

非洲及大洋洲：非洲累计确诊超134万 澳开发可视化分析平台

据非洲疾控中心官网最新数据，非洲地区累计确诊人数超134万，其中死亡32379人。

埃及卫生部12日晚宣布，埃及新增确诊病例148例，累计确诊100856例，累计死亡5627例，累计治愈83261例。中国驻埃及大使廖力强日前在一场线上记者会中表示，中方支持中埃两国开展疫苗合作，这将成为两国抗疫合作的亮点。

澳大利亚墨尔本大学日前宣布，该校科研人员开发出一个名为“COVID-3D”的在线分析平台。这个平台能够可视化显示新冠病毒基因组变异导致的蛋白质结构变化等信息，有助于新冠药物及疫苗研发。(完)