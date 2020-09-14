为推动疫后世界发展作出“中欧贡献”

9月14日，中德欧领导人将以视频方式会晤，习近平主席将同德方、欧方领导人就中欧关系和共同关心的问题进行深入沟通。对于这次会晤，国际社会普遍高度关注。

在此之前，中国与欧洲率先重启外交互访。中共中央政治局委员、中央外办主任杨洁篪和国务委员兼外交部长王毅接续出访欧洲，匈牙利外长也于日前访问中国。中欧双方保持密切沟通，为下阶段重要高层交往和各领域合作做好准备。

今年是中国同欧盟建交45周年。这45年来的成就充分表明，中欧不是制度性对手，而是全方位战略伙伴。双方没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。中方愿在相互尊重、不干涉内政前提下，同欧方加强交流，促进相互了解。

中欧是同心抗疫、同舟共济的战友。疫情发生以来，中欧双方守望相助，成为国际团结抗疫合作的典范。习近平主席同法、德、意等欧洲国家及欧盟机构领导人通话通信，为提振各方信心、推动团结抗疫发挥了引领作用。中方不会忘记欧洲在中国疫情严重时伸出援手，也将继续向欧洲各国提供力所能及的帮助，共克时艰。

中欧是共谋发展、共促合作的伙伴。中欧关系历经国际风云变幻，总体保持合作的主基调，展现出强大的生命力。中国是一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.3亿市场主体的发展中大国，中欧双方优势互补，互为重要发展机遇。中欧关系健康稳定发展，为双方带来巨大利益。

中欧是坚持开放、坚守正义的力量。作为世界两大主要经济体和多极化国际格局中独立自主的两支重要力量，中欧坚定维护自由贸易，推动构建开放型世界经济，共同应对气候变化、伊朗核问题等全球性挑战和热点问题，为维护世界公平正义作出重要贡献。

当今世界面临多边与单边、开放与封闭、合作与对抗三大抉择。正如习近平主席指出，中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。对中欧来说，推动年内完成投资协定谈判，尽快签署《中欧合作2025战略规划》，打造绿色伙伴，加强数字经济合作，将造福双方。此外，加强国际抗疫合作，开展疫苗、药物等联合研发，支持世界卫生组织工作，维护产业链供应链稳定，推动全球经济早日复苏，也是中欧合作的重要方面。在共同维护多边主义、抵制“脱钩”对抗、支持联合国特别是安理会维护世界和平安全的核心作用、支持世贸组织等多边机构核心价值和基本原则以及塑造更可持续、更加安全的世界秩序等方面，中欧合作大有可为。

新冠肺炎疫情再次告诉我们，人类是一个命运共同体。面对多变的国际形势，拥抱开放合作的暖流，抵制封闭对抗的逆流，符合中欧共同利益，也将为推动疫后世界发展作出“中欧贡献”。

（作者为国际问题观察员）