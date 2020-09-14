法国确诊病例突破38万例 专家联名呼吁民众避免私人聚会

当地时间13日，法国新冠肺炎疫情反弹步伐仍在继续，累计确诊病例当天突破38万例。多名专家当天联名呼吁民众避免私人聚会。

根据当晚发布的疫情数据，尽管在周末不少病毒检测机构休息，法国13日单日新增确诊病例仍达7183例。法国官方累计确诊病例当天达381094例。

正在调查中的聚集性感染病例13日增至826起，再创新高；13日单日新增聚集性感染病例66起；最近七天的病毒检测阳性率仍为5.4%。法国新冠肺炎死亡病例现为30916例。

法国南部阿韦龙省的格洛里安德养老院最近发生聚集性感染病例，引发外界关注。据当地卫生部门的统计，目前该养老院的75名住户中已有53人确诊感染，另有20名工作人员确诊感染。该养老院于本月初报告这起聚集性感染病例中的首宗病例。截至12日晚已有5名被感染的住户病故。

该养老院已采取多项措施应对病毒传播：展开大规模检测；所有住户都被要求留在自己的房间里；工作人员要密切注意住户的健康状况。当地政府呼吁志愿者能够支持养老院工作人员提供必要协助。

法国多位医学领域专家13日通过《星期日报》联名呼吁民众避免私人聚会，并对新冠病毒的传播时刻保持警惕。专家联名信警告，病毒传播的速度越来越快，现正处于病毒流行的新阶段，对新的污染源的追踪正在失去，留给“集体行动”的时间可能已经不多。

专家认为，疫情数据指标仍在恶化，现在法国几乎所有地方都要求戴口罩，但感染人数却仍在增加。随着疫情的发展，在封闭场所被感染的可能性在增大。专家就此呼吁在这种情况下应尽可能避免私人聚会。(记者 李洋)