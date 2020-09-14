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存安全隐患部分为三无产品 网红玩具频伤人怎么管？

2020年09月14日08:17 来源：工人日报

近期，被社交平台带火的众多网红玩具受到孩子们的青睐。然而，一些地方不时爆出网红玩具伤人事件，让各界对网红产品的质量及安全产生了质疑。

近日，家住北京市海淀区的左先生告诉记者，一款网红玩具差点让他的孩子酿成危险。这款玩具叫乒乓球自练器，产品主体是一根钢丝软轴，一头插在底座上，另一头插在乒乓球底部的小孔里。乒乓球可以随挥拍的节奏来回摇摆，而无需捡球。目前，这款产品在各大电商平台热销。在某电商平台上，记者看到其销量显示“已拼10万+ 件”。

左先生说：“乒乓球非常容易脱落，掉下来之后软轴很尖，而且是很有弹性的钢丝。因为高度和小孩身高差不多，有一次差点弹到脸上，之后就不允许孩子玩了。”

记者调查发现，这个暑期，除了弹力乒乓球外，泡泡机、巴克球、水弹枪、指尖陀螺等网红玩具，亦成为不少家长买给孩子玩耍的新宠。但很多玩具是粗制滥造的“三无产品”，存在诸多安全隐患，由此带来的问题已不断见诸报端。近段时间以来，多地就爆出了儿童吞食巴克球、磁力球造成肠穿孔的事件，有的甚至酿成悲剧。

中国政法大学教授庞金友表示，防范此类网红玩具的伤害，家长要仔细鉴别，切勿跟风购买。除此之外更重要的是市场监管，要强化和完善从生产到流通的前续环节管理，进一步规范儿童玩具的生产和销售。同时，由于这些网红玩具主要来自电商平台，因此加强对电商平台的监管尤其重要。(记者刘兵)

(责编：许心怡、崔元苑)


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