“逆行者，香港市民不会忘记”

9月10日，在香港九龙维景酒店，香港市民代表为内地核酸检测支援队代表送上心意卡。

新华社记者 王 申摄

在内地企业援建的香港火眼实验室，数百名内地核酸检测支援队成员负责检测工作。

新华社记者 李 钢摄

香港暴发第三轮新冠肺炎疫情后，应香港特区政府请求，中央迅速组织内地医务人员，组成核酸检测支援队赴港。目前在港工作的内地核酸检测支援队成员有575人，每日送交检测的样本，基本在当日完成。

截至9月13日晚，香港普及社区检测计划已累计为171.9万人次进行采样，其中166.7万个样本完成化验，检测出26名隐性患者。

“这就是我们能做的！”

“再多的标本，再多的检测，我们都扛下来了，我们做到了及时把检测结果送到香港市民的手中。”在位于香港中山纪念公园体育馆的华昇火眼实验室外，郭鹏豪对本报记者说，“这就是我们能做的！”

“我是最早一批到香港的，踏入香港听到的第一句话就是‘你们来能做什么？’”郭鹏豪是中山大学附属第一医院医学检验科主管技师，8月2日就带领内地赴港核酸检测先遣队抵港，同香港有关部门对接检测安排。“我们的任务就是帮助香港社会尽早找到并切断隐藏的社区传播链。”他说，“现在我们的每日检测能力已达20多万份样本。”

“我们的检测工作，可分为接收、拆包、取样、扩增、检测和数据分析等环节，并不掌握采样人信息，也不涉及检验报告的审核和发布，检测结果直接上传到特区政府系统。”共同协助香港完成社区检测计划的华大基因公司负责人介绍说。

内地核酸检测支援队成员连轴转地工作，火眼实验室24小时不间歇地运转。高强度的任务，长时间的检测，支援队员脸上被口罩勒出的痕迹清晰可见。他们坐在实验室外稍事休息，又进仓忙碌起来……

“大家一起拼搏一起扛”

来自北京大学深圳医院的医学检验副主任技师夏勇，两只手的每个指关节都裹着胶布。他说：“工作时也不知道，脱下手套看到有很多皮，才知道是关节破了。”为了能尽快给香港市民检测结果，他们每天需要自己动手搬运大量的采样样本箱。戴着医用手套使力，汗水很快就浸透了双手，再搬运重物时就磨破了关节。

“每天600至800个样本箱，每箱需转移4次，装得多的近20公斤。而回收样本的箱子会装得更满，重达30公斤。”来自广东卫健委的赵杰向记者介绍。

24岁的陈旭辉是支援队伍中最年轻的队员。“我是带着光荣使命来的，大家一起拼搏一起扛，我从心理上并不觉得劳累。”陈旭辉对记者说。他所在的取样组，有同事连续奋斗6个12小时夜班（晚9点至早9点）和2个8小时小夜班（下午5点至凌晨1点）；为了缓解长时间工作后身体的疼痛，有些队员天天靠贴镇痛膏药来坚持操作；出仓的时候，队员们防护镜后都是水，靴套里面的裤腿和鞋都是湿的；还有些队员全神贯注加样，眼睛结膜充血。

“连续工作12小时，除了必要的出仓吃饭上厕所外，每天有10多个小时都是在实验室里工作。”来自广西梧州市红十字医院的蔡永林，9月3日下午抵港，当晚9时就开始上岗参与检测。

郭鹏豪说：“我们两点一线，每天只是从驻地酒店到实验室，即使实验室就在维多利亚港畔，队员们也只能在出舱短暂休息时，透过走道窗户看一眼。”蔡永林表示：“希望尽快战胜疫情，下次以旅游观光客身份来香港。”

“你们是无私无畏的逆行者”

连日来，香港市民积极参与普及社区检测计划，香港各界也纷纷给支援队员们送来心意卡、感谢信、糖水等，向支援队表达诚挚的谢意。

“来香港之前，我们就听说了一些抹黑中央、歪曲援助抗疫、质疑我们能力的声音。到香港后，队员们感受到的主要还是香港市民对中央援手的感谢和对我们工作的支持，但也还是有一些人对我们的工作进行骚扰。”郭鹏豪说，“守望相助，香港警察一直守护在我们身后。他们的言行，给了我们莫大的温暖！”

9月9日傍晚，行政长官林郑月娥带领多位政府官员到火眼实验室，为支援队队员打气。她说，参与普及社区检测计划的市民都十分满意计划的安排。除了在社区检测站的医护及工作人员外，在实验室的检测人员，特别是内地核酸检测支援队成员以及负责物流的人员，都是幕后功臣。“你们夜以继日、不辞劳苦地工作，确保市民可在采样后最短时间内得知检测结果，我代表市民向你们致谢！”

火眼实验室外，身穿防护服、面戴口罩的人形立牌惹人注目，这是世界文化协会送来的，上面写着“多谢内地医护来港建设抗疫绿洲”；有机构发起纪念品制作活动，并带上数十张《逆行天使》画作及《感谢国家、同心抗疫》字画前往队员居住的酒店致谢；有市民自发前往检测中心给检测队员送来糖水；有人留言“支援队不惧疫情风险，第一时间奔赴香港进行支援，香港市民不会忘记你们”；有社团发来感谢信写道：你们是勇于担当、无私无畏的逆行者，是“人民至上、生命至上”的践行者，是医者仁心、大爱无疆的奉献者。

内地核酸检测支援队总领队、国家卫生健康委员会医政医管局副局长李大川及内地核酸检测支援队广东、广西及福建组的代表，向香港各界的慰问表示感谢。李大川说：“大家送来的心意卡、视频和各种留言等，让我们感到非常温暖，支援队将继续以专业的态度做好工作，努力协助香港抗疫，让香港社会尽快恢复正常的生活。”