抵御风险挑战的根本保证

“抗疫斗争伟大实践再次证明，中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。”在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记深刻指出这次抗疫斗争有力彰显了我国国家制度和国家治理体系的优越性，强调只要坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，善于运用制度力量应对风险挑战冲击，我们就一定能够经受住一次次压力测试，不断化危为机、浴火重生。

实践是最好的试金石。衡量一个国家的制度是否成功、是否优越，一个重要方面就是看其在重大风险挑战面前，能不能号令四面、组织八方共同应对。在这次抗疫斗争中，我们坚持党中央集中统一领导，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，党政军民学、东西南北中一体行动，坚持全国一盘棋，动员全社会力量、调动各方面资源，凝聚起抗击疫情的强大合力。从果断关闭离汉离鄂通道、实施史无前例的严格管控，到举全国之力实施规模空前的生命大救援，从充分发挥科技对疫情防控的支撑作用，到发起新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急国际人道主义行动……全国迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，开展了全方位的人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战，经过艰苦努力夺取了抗疫斗争重大战略成果，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。正如习近平总书记指出的：“我国社会主义制度具有非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，能够充分发挥集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势”。这次抗疫斗争伟大实践再次证明，中国共产党领导和我国社会主义制度、我国国家治理体系具有强大生命力和显著优越性，能够战胜任何艰难险阻，能够为人类文明进步作出重大贡献。

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进，世界进入动荡变革期，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。我们必须辩证认识和把握国内外大势，统筹两个大局，有效防范和化解前进道路上的各种风险，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，运用制度威力应对风险挑战冲击。这次抗疫斗争是对国家治理体系和治理能力的一次集中检验，深刻启示我们：发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移深化改革，健全各方面制度，完善治理体系，促进制度建设和治理效能更好转化融合。要发挥好改革的突破和先导作用，依靠改革应对变局、开拓新局，推动更深层次改革，实行更高水平开放，更加注重制度和治理体系建设，更多解决深层次体制机制问题，为构建新发展格局提供强大动力。要加快补齐治理体系的短板弱项，加快完善各方面体制机制，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，为保障人民生命安全和身体健康夯实制度保障。

国之兴衰系于制，民之安乐皆由治。面对前进道路上的风险挑战，保持勇往直前、风雨无阻的战略定力，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化上下更大功夫，不断把我国制度优势更好转化为国家治理效能，我们就一定能战胜一切艰难险阻，不断从胜利走向新的胜利。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 01 版）