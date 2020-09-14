欧洲国家努力应对疫情反弹

欧洲疾控中心数据显示，欧盟国家9月12日报告新增新冠肺炎确诊病例近5.5万例，创下疫情暴发以来的最高纪录。专家认为，近期欧洲疫情反弹与限制措施放宽、暑假期间人口流动大密切相关。相关国家根据疫情防控形势调整社交限制措施，出台更有针对性的举措予以应对。

针对暑假结束后大量游客从国外返回的现象，欧洲国家根据疫情严重程度，划定不同的等级，对从危险区域返程的游客实施隔离或核酸检测，以排除确诊和疑似病例，减少疫情传播。以德国为例，德国政府8月底出台新政策，规定从新冠肺炎疫情高危地区返回的旅客，如果在入境时不接受核酸检测，须自行居家隔离14天；如果入境时核酸检测结果为阴性，则须居家隔离至少4天。近日，丹麦每日新增新冠肺炎确诊病例持续上升，卫生部门在哥本哈根大区和欧登塞市恢复了部分社会管制措施。奥地利也正式启用“信号灯”疫情预警系统，全国城区依据不同颜色采取相应的疫情防控措施。目前，随着检测能力不断加强，法国、比利时、荷兰等国大幅增加检测点，基本凭医生处方都可以进行核酸检测。

佩戴口罩可以有效减少病毒传播，这一事实在欧洲公众中的接受度越来越高。多个欧洲国家出台新措施，要求民众在疫情严重区域佩戴口罩。自8月12日起，在布鲁塞尔等疫情严重区域，比利时政府要求12岁以上公民在公众场所必须佩戴口罩，警方也加强了在公园等人员密集地点的巡逻，督促民众遵守防疫规定。德国所有联邦州已实施了“口罩强制令”。在瑞士最大城市苏黎世，政府要求民众在市政管理的博物馆和一些行政区域必须佩戴口罩。

随着新学期到来，绝大多数欧洲学校开始正常上课。学校的疫情防控成为社会关注的焦点。按照卫生专家建议，多国学校加强体温检测和卫生清洁，还有不少学校实行分班、分组教学，如果出现疑似病例，学校会快速将与其密切接触的班级和小组隔离观察，保障其余班级不受大的影响，避免学校关停。此外，成年人在小学校园中也必须戴口罩。

比利时病毒学家马克·范·兰斯特表示，欧洲国家有了前期的疫情应对经验，采取的措施更加精准。目前疫情尚未结束，在大规模接种疫苗之前，欧洲各国仍需密切观察，努力平衡疫情防控和社会经济发展。

（本报布鲁塞尔9月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 17 版）