“青年一代不怕苦、不畏难、不惧牺牲，用臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的风采，展现出中华民族的希望！让我们一起为他们点赞！”在9月8日举行的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记充分肯定青年一代的突出表现，高度赞扬朝气蓬勃的青春力量。

风雨里成长，磨砺中坚强。在过去8个多月的抗疫大战中，一个个年轻的身影不畏艰险、冲锋在前，以“小小的年纪”书写“大大的担当”，让青春绽放绚丽之花。

面对严峻考验，一支支奋勇争先的青年突击队践行无悔的青春誓言，一张张稚气未脱的面庞集成抗疫的青春图谱。他们用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！

“少年负壮气，奋烈自有时。”曾经在有的人眼里，“90后”“00后”是“长不大的孩子”，经不住风浪、挑不起大梁。然而，在疫情防控吃劲的时候，在党和人民需要的地方，他们已经成为抢救生命的战斗员、疫情防控的宣传员、交通道口的守门员、物资转运的勤务员……因为目睹过前辈的舍生忘死，他们如今更加义无反顾：2003年非典的时候你们保护了我们，今天轮到我们来保护你们了。铿锵的话语，映照着挺身而出的青春担当，令人欣慰，让人感动。

世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。在重症病区，长时间佩戴防护用具会导致过敏红肿，但年轻的护士并不在意，“脸上的压痕，是最美的青春印记”；在建设现场，一项项工作争分夺秒，年轻的战士毛遂自荐，“我有力气，重活让我来”；在基层社区，登记排查、出入核验事无巨细，年轻的党员意志坚定，“疫情不退我不退”。风雨之中，他们积极乐观，以满腔热血诠释青春活力；困难面前，他们独当一面，用所学所长写就青春诗行。作为整个社会力量中最积极、最有生气的力量，青年担负的是国家的希望、扛起的是民族的未来。

青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。把梦想的种子撒在奋斗的土壤上，才能结出累累硕果。在不久前《开学第一课》节目中，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张定宇对孩子们深情寄语：“生命就是我们要珍惜每一刻、每一分、每一秒”。志不求易者成，事不避难者进。无论遭遇什么样的困难和挑战，青年都应保持初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前的刚健勇毅，在劈波斩浪中开拓前进，在披荆斩棘中开辟天地，在攻坚克难中创造业绩，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。

把小我融入祖国的大我、人民的大我之中，青春的风采才会璀璨夺目；与时代同步伐、与人民共命运，青春的价值才能得到升华。从建功立业的人生际遇到志存高远的时代使命，从日常生活的尽职尽责到关键时刻的迎难而上，常怀忧国忧民之心，饱含爱国爱民之情，把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，青年就能以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

“同人民一起奋斗，青春才能亮丽；同人民一起前进，青春才能昂扬；同人民一起梦想，青春才能无悔。”弘扬伟大抗疫精神，展现青春激昂的风采，努力在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领，广大青年必将创造更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 04 版）