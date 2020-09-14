与时间竞速，点亮“雷神山”

今年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在武汉雷神山医院工地上，国家电网湖北省电力有限公司武汉市江夏区供电公司党委（以下简称“江夏公司党委”）组织共产党员服务队，三天三夜争分夺秒，如期点亮雷神山医院；在91个方舱医院、医疗机构等重要用户保电战斗中全程护航；在复工复产中，服务疫后重振的民生保卫战和经济发展战。近日，江夏公司党委被评为全国先进基层党组织。

作为党员，必须为雷神山医院出一份力

面对疫情，武汉市宣布继火神山医院后，再建雷神山医院。国家电网公司紧急行动，强调不惜一切代价，打赢抗疫情保供电攻坚战。

江夏公司知音共产党员服务队逆行而上。“作为党员，必须为雷神山医院出一份力！”“我可不能不去！”58名党员迅速集结，带领约300名职工挺进雷神山医院工地。

要保障雷神山医院供电，需要安装环网柜10台，架设箱式变电站28台，敷设电缆2.1公里，这些必须在3天时间内完成。“工程建设时间之紧、资源调配难度之大、人员安全健康防护措施之严，前所未有。”江夏公司党委副书记、总经理、党员服务队队长陈刚说。

平时15天的工作量，现在3天内完成。党员服务队队员、江夏公司副总经理董怡浪带领队员们实行24小时轮班作业，很多人一天只睡两小时，忙到晚上10点钟才吃饭是常态。

“快点，快点，再快点！”形势严峻，大家全身心投入工程中，心里只有“供电”二字。从工程规划到物资调配，从施工建设到后勤保障，300余名党员、职工为了医院按期通电，与时间竞速，忘我战斗。

那几天，大家饿了就在工地席地而坐，囫囵吃上几口；困了累了，就直接躺在地上打个盹。他们中有毅然返回武汉的年轻党员、有参加过1998年抗洪保电和2008年抗冰抢险的“老将”，有夫妻俩共同奋战在抗疫一线的……

1月29日晚上6点15分，7万多平方米的雷神山医院工地如期点亮。此后，42名党员、职工继续留守医院，24小时不间断保电，直到4月15日雷神山医院正式关闭。

3小时接通电源，施工展现“中国速度”

应对疫情，方舱医院建设箭在弦上。根据武汉市疫情防控指挥部的要求，江夏公司先后承担了包括5个方舱医院、3家医疗机构在内的91家重要用户的保电任务。

“病毒不退，我们不撤！”江夏公司党委严格落实工作机制，发出抗疫保电倡议，党员、职工积极响应，挺身而出。

从开始施工到接通电源，只用了3小时，武汉江夏区大花山户外运动中心方舱医院电力施工再次展现了什么是“中国速度”。

2月4日下午5点40分，党员服务队队员、江夏公司副总经理张钟毓接到紧急指令，武汉市决定在江夏区大花山户外运动中心临时建一座方舱医院，要求医护人员区域动力电当晚必须接通。

迅速行动！经过现场勘查，医护人员区域需要重新敷设电缆，而现场缺乏三相四线电源点，从电缆井中接出来的分接箱需要分别布线，从室外漆黑的电缆沟内重新引线，施工难度大。

“第一小组负责电缆井的引线电源，第二小组负责分接箱安装……”晚上7点30分，经过一番研究，张钟毓迅速拿出了临时施工方案。很快，几盏应急抢险强光灯在室内亮起，党员、职工有的扛电缆，有的打钻孔，争分夺秒干起来。

当晚10点30分，方舱医院接电成功！

就这样，3个小时完成江夏大花山户外运动中心方舱医院送电，3个小时为武汉城市职业学院方舱医院送电……在公司党委领导下，大家拼到极限。

为确保方舱医院等重要用户供电万无一失，江夏公司党委还组织党员干部上门提供服务，并运用视频监控、无人机等技术和装备，消除电网缺陷87处、安全隐患42起。

用可靠电力保障人民群众生活

“感谢供电公司及时提供帮助，这个月为我们节省了5万元费用。”3月25日，党员服务队队员全杰主动上门指导武汉虹信科技公司进行网上申报，让企业享受减免电费的政策红利。

3月底，武汉江夏区企业陆续开始复工复产。江夏公司党委认真贯彻党中央“六稳”“六保”工作要求，组织党员干部主动深入企业车间，服务企业复工复产、降本增效。

截至6月底，江夏公司电价优惠政策结束，共受理172户企业用户变更用电需求，为企业减少用电费用约904万元；截至8月底，执行非高耗能工商业用户电费优惠政策，累计为1.73万一般工业商业用户节约用电成本2308万元。

同时，江夏公司党委主动服务春耕生产，组织共产党员服务队深入田间地头，义务检修各类机电设施，让农户安心备春耕，用可靠电力保障人民群众的“米袋子”“菜篮子”。

入汛以来，江夏公司党委组织党员突击队昼夜不休，为长江干堤防汛值守、应急查险以及抽水排涝提供可靠的电力保障。

“公司党委被表彰为全国先进基层党组织，是对我们的鼓励，也是鞭策。我们将在以后的工作中，在重大保电工作中勇当排头兵，让党旗在为民服务一线高高飘扬。”江夏公司党委书记、副总经理吕志伟说。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 04 版）