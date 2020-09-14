具有里程碑意义的伟大抗疫精神

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话中习近平总书记指出：“人无精神则不立，国无精神则不强。唯有精神上站得住、站得稳，一个民族才能在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头。”伟大抗疫精神，是中国共产党领导中国人民的伟大创造，是中国精神的生动诠释，是中华民族生生不息的深刻体现，在中华民族乃至全人类的发展历史上永远熠熠生辉。

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9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。习近平总书记向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。这篇讲话，高屋建瓴，思想深邃、内涵丰富，深刻总结“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，对我们奋力实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上创造新的历史伟业具有重大指导意义。

伟大抗疫精神是实现百年奋斗目标的强劲动力

2020年是具有里程碑意义的一年，也是十分不平凡的一年。在这一年，我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。这一年也是脱贫攻坚决战决胜之年。党的十八届三中全会还提出，到2020年要在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果。

今年年初暴发的新冠肺炎疫情来势汹汹，抗疫大战惊心动魄。面对这场空前的历史大考，中国共产党团结带领全国各族人民，坚持人民至上、生命至上，以坚定果敢的勇气和坚忍不拔的决心，开展了艰苦卓绝的斗争。新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记多次开展调查研究，主持召开重要会议，对统筹疫情防控和经济社会发展、推动更深层次改革提出明确要求。目前，全球范围疫情尚未得到全面控制，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。我国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，并举办了2020年中国国际服务贸易交易会，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记明确指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。我们要毫不放松抓好常态化疫情防控，奋力夺取抗疫斗争全面胜利；要扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务；要加快补齐治理体系的短板弱项，为保障人民生命安全和身体健康夯实制度保障；要秉持人类命运共同体理念，同国际社会携手应对日益严峻的全球性挑战；要坚持底线思维、增强忧患意识，有效防范和化解前进道路上的各种风险等。

总书记这些重要论述，把统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，以及推动更深层次改革贯通起来，为我们胜利完成今年预定的各项目标任务，为今后特别是“十四五”期间顺利开展各项工作提供了遵循，指明了方向，奠定了坚实的基础。

为应对风险挑战、推动各项事业发展提供了思想和行动指南。

伟大抗疫精神是中华民族精神谱系的最新篇章

回顾历史，人类同各种困难作斗争，从来既是物质的角力，更是精神的对垒。1945年5月，毛泽东同志在中国共产党第七次全国代表大会上的结论中讲到“共产党有本领就是要在这种情况下打出一条生路来！”在近百年的伟大斗争实践中，中国共产党领导人民取得了革命、建设、改革的伟大胜利，逐步积淀形成了集中体现党的本质属性、具有厚重实践特点、拥有鲜明民族特色和时代特征的伟大精神谱系。例如，红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、抗战精神、雷锋精神、焦裕禄精神、“两弹一星”精神、抗洪精神、抗击“非典”精神、抗震救灾精神，等等。今天，“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，成为这一伟大精神谱系中的最新篇章。

人是要有一点精神的。一个国家,一个民族，一个政党更是如此。习近平总书记在讲话中明确指出：“人无精神则不立，国无精神则不强。唯有精神上站得住、站得稳，一个民族才能在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头。”

伟大抗疫精神内涵十分丰富：生命至上，集中体现了中国人民深厚的仁爱传统和中国共产党人以人民为中心的价值追求；举国同心，集中体现了中国人民万众一心、同甘共苦的团结伟力；舍生忘死，集中体现了中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志；尊重科学，集中体现了中国人民求真务实、开拓创新的实践品格；命运与共，集中体现了中国人民和衷共济、爱好和平的道义担当。

伟大抗疫精神，是中国共产党领导中国人民的伟大创造，是中国精神的生动诠释，是中华民族生生不息的深刻体现，在中华民族乃至全人类的发展历史上永远熠熠生辉。

伟大抗疫精神是中国共产党具有无比坚强领导力的集中体现

党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。面对突如其来的严重疫情，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气、果敢的历史担当，以非常之举应对非常之事，关闭离汉离鄂通道，实施史无前例的严格管控；不惜一切代价抢救生命，调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，不惜一切代价进行救治……全国迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，在较短时间里取得疫情防控重大战略成果，创造了举世罕见的抗疫奇迹。

办好中国的事情，关键在党。抗疫斗争伟大实践再次证明，中国共产党具有无比坚强的领导力，当风雨来袭时，中国共产党是人民最可靠的主心骨。面对突如其来的严重疫情，在中国共产党坚强领导下，全国人民心往一处想、劲儿往一处使，把个人冷暖、集体荣辱、国家安危融为一体，“天使白”“橄榄绿”“守护蓝”“志愿红”迅速集结，“我是党员我先上”“疫情不退我不退”，党旗飘扬，誓言铿锵，丹心闪耀。这些铁一般的事实，再一次告诉全世界，中国共产党和中国人民是永远分不开的。“任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应！”

实现中华民族伟大复兴，必须坚持中国共产党领导。习近平总书记指出：“历史和现实都告诉我们，只要毫不动摇坚持和加强党的全面领导，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，永远保持党同人民群众的血肉联系，我们就一定能够形成强大合力，从容应对各种复杂局面和风险挑战。”我们要在中国共产党领导下，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量，不断夺取具有许多新的历史特点的伟大斗争新胜利。

陈建波（中国社会科学院马克思主义研究院 副研究员） 来源：中国青年报