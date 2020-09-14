钟南山：主席，我想“请战”，希望能建立一个更好的平台

“作为医生，我体会最深的是生命至上，是在救治新冠肺炎患者时不放弃每一个生命。在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价。”8个月来，84岁的钟南山始终奋战在抗疫一线。不仅如此，他带领的年轻团队在科研攻关、临床救治方面也取得了卓越的成绩。

9月8日，习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，向钟南山颁授“共和国勋章”，肯定其在抗击新冠肺炎疫情斗争中作出的杰出贡献。钟南山认为，获得“共和国勋章”是党和政府对抗疫医务工作者给予的最高礼遇，对他来讲更多的是一种责任。

9月10日，在广州医科大学附属第一医院庆祝第36个教师节大会上，钟南山透露，会后，他对习近平主席讲了几句话：“我抓紧时间表达我的意思。第一句，主席您的讲话太好了。第二句，我想‘请战’，希望能建立一个更好的平台，把抗疫的药物和疫苗研究更好地做下去。我写了封信给您。”

当天回到广州，钟南山远远就看到一片“星光”在闪烁，原来是迎接他的师生用手机灯点亮的星空，他们高喊着“南山风骨，国士无双”，堪称大型追星现场。钟南山幽默地透露说，走红地毯去领奖时，他故意走快点。“说明我还没老，还可以干点事！”

敢医敢言

17年前抗击非典时，钟南山说：“把重症病人都送到我这里来！”不了解他的人可能不知道，其实他是有底气的，“实践之后，如果没有信心、没有依据、没有把握，我是根本不会这样做的。”那年钟南山67岁，他所在的广州医学院第一附属医院收治了第一例被诊断为非典的病人。

在“衣原体是病因”几乎成为定论的背景下，钟南山以客观事实和临床经验为依据，提出并证实非典是一种新型冠状病毒，为当时疫情防控工作走上正轨起到了关键性作用。

今年，新冠肺炎疫情暴发，84岁的钟南山提醒公众“没什么特殊情况，不要去武汉”，他却拿着无座票，毅然挤上广州开往武汉的高铁餐车。多少次，钟南山哽咽地说出“全国帮忙，武汉是能够过关的！”从“肯定存在人传人”到“我们挺过来了”，在每一个最为焦灼的节点，钟南山总能站出来说出真相。

敢医敢言，勇于担当。作为我国呼吸疾病研究领域的领军人物，钟南山提出的防控策略和防治措施挽救了无数生命，在非典型肺炎和新冠肺炎疫情防控中，作出巨大贡献。

8月27日，使用体外膜肺氧合（ECMO）辅助支持长达111天的新冠肺炎患者老刘，从广州医科大学附属第一医院康复出院，创造了新的救治奇迹。

“我们团队就是有这么个韧劲，抢救就是从偶然到必然的过程。”钟南山跟国外同行交流时，他们觉得很惊讶，能够在这么长的时间里同时解决患者的出血问题和凝血问题。钟南山表示，ICU团队所有人在困难面前选择坚守，生命可贵，他们从不轻言放弃。

钟南山说，不要受到旧思想的禁锢，也不要受教科书的限制。“我看教科书上从来没有人提到这么长时间使用ECMO的，但他就是活过来了。”

医生最大的政治是做好自己的本职工作

“不但要学会医术，更要学会做人。”对于学医的学生，钟南山认真地说，学做人是学习怎么正确对待病人，怎样给病人同情和勇气。

第一个“逆行”武汉的广东医生桑岭是钟南山的学生，此次荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。他说，17年前还是学生的他，没有资格上抗击非典战场，但他看到的是不畏生死、不计报酬、保家卫国的担当。“钟老师说得最多的是，我们医生最大的政治是做好自己的本职工作！”

钟南山经常讲：“我不过就是一个看病的大夫。”这种言传身教在他的学生们看来，更多是一种传承。从今年春天开始的战“疫”里，80后、90后、00后都冲在了最前线。

“我们生活在一个最好的时代，没有任何理由不努力。”桑岭回忆，农历大年初一与钟南山通电话，钟南山说自己工作太忙，顾不上休息，却对他说“你好好休息，给我活着回来”。

桑岭说，自己一直是钟院士所有学生中最愚钝的一个，但笨鸟通过勤奋，可以先飞。“希望将来钟老师能对外人说：教的这么多学生里，桑岭还是比较及格的一个。”

钟南山总是不吝言辞点赞年轻人、关心前线医护人员、领誓90后火线入党，强调“中国的医护人员从来都是白衣天使”，肯定年轻人的主力军作用。“年轻人上来了，我最开心！”

今年在伊拉克战“疫”50天的徐永昊，疫情初期还在林芝援藏。钟南山给他派了个“苦”差事，回广州一线抗疫，其间，他在钟南山的领誓下火线入党。作为钟南山的学生、重症医学科专家，他觉得无比骄傲，因为救死扶伤是医生的职责所在。在钟南山身上，徐永昊看到了党员和医务人员应有的担当和对工作的严谨、细致，坚持不懈的努力就是做医生的执念。

“哪里需要我，我就到哪里去，这是钟院士教给我们的。”徐永昊带领团队完成广东首例ECMO支持下的危重症新冠肺炎患者转运工作；为新冠肺炎危重症患者成功拔除气管插管；多次参与远程视频会诊，为各地危重症患者治疗方案的优化积极建言献策……

科技抗疫需要年轻人

疫情在全球蔓延后，在一线指导救治的同时，钟南山始终坚守在国际医学研究一线，与全世界同行连线交流中国的抗疫经验。钟南山认为，“只要有一个国家不进行干预，全球新冠疫情就不会消失。大家要相互支持。”

从抗击非典到抗击新冠肺炎，我国科研攻关能力在战“疫”中历经锤炼。钟南山说，抗击非典时更偏重救治患者；新冠肺炎战“疫”中，我们把科研攻关提高到与临床救治同样重要的位置。不仅将论文写在祖国大地上，也写在了地球大地上。

“现代抗疫战，打的就是科技战，科技攻关要跟病毒赛跑。无论是病毒检测，还是病毒传播规律，无论是治疗药物的筛选，还是治疗方案的制定，都要跑在病毒前面，都要精准攻关，要准要快！”1月23日，钟南山院士把学生杨子峰带到广东省疫情应对讨论会上，这位临床病毒研究专家终于明白了老师的用意。

日前，“钟南山青年科技创新奖”“钟南山青年科技创新奖基金”发布了。钟南山深有体会地说，创新是引领发展的第一动力，科技是战胜困难的最大武器。他希望通过青年科技创新奖激励有潜力的年轻人。

从医60年，钟南山致力于推动国家重大呼吸道传染病防控体系建设，带领团队建立国际先进的新发特发呼吸道重大传染病“防-监-治-控”链式周期管理体系，建立覆盖全国的流感监测哨点，创立呼吸病毒滴度预警技术，实现全病程纵向动态监测。

钟南山总是满满的正能量，他说，一个民族，关键是有一股气。这股气要是一直都在，这个民族就不可能被打倒。

他还鼓励学子们：“不但要有要求，也要有追求；不但要有志气，还要争气；不但要有热情，更要有激情。”

本报广州9月13日电

中青报·中青网记者 林洁 来源：中国青年报