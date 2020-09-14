百姓关注·坚决制止餐饮浪费行为④

机关食堂——

按需配餐 精准定制

本报记者 邵玉姿

早上8点到办公室，确认上午没有外出任务后，福建省漳平市纪委监委干部陈妙莉掏出手机，通过漳平市政府食堂订餐平台——“易订易购”APP订下了当天的午餐：水煮肉套餐加一份瓦罐汤。“提前预订可以自主选择口味，还能减少浪费。”陈妙莉说，以前因为工作忙，好几次中午用餐都是踩着饭点快结束时才前往，可一到食堂却发现，橱窗内剩下的饭菜还有不少。

“对食堂来说，造成浪费的一大原因就是无法确定当天用餐人数。”漳平市政府食堂负责人周义霖说，机关单位的工作非常繁忙，每天都有不少外出办事、出差、下乡的工作人员，如果按照总人数准备餐饮，很可能会造成浪费，但如果备餐量不足，又会影响工作人员的正常饮食，所以食堂备餐时总是宁多勿少，备餐量也往往超过用餐量，“有时候中午一餐就能剩下近20人份的饭菜。”为了减少浪费，食堂将一些菜品留存至晚餐消耗。但时间一长，大家意见越来越多，抱怨晚上总吃到剩饭剩菜。

既要保证每份餐食新鲜可口，又要努力将浪费减到最少，2019年10月，在漳平市纪委的督促推动下，漳平市研发上线了“易订易购”APP，通过网络平台，按需配餐，精准把握餐量，从源头上减少食堂餐饮浪费。周义霖说，通过网络平台订餐制，食堂还可以对各类别套餐订餐量的数据进行分析，摸清大家用餐喜好，减少因口味不合而造成的浪费。

在取餐台前站定进行人脸识别，取餐台上的双屏机上便自动跳出预订的套餐类别……中午12时，漳平市政府食堂迎来了第一波用餐高峰，陈妙莉也在用餐队伍之中。通过人脸识别后，陈妙莉将自己的餐盘递给食堂窗口工作人员。“先吃着，要是不够的话待会儿再来加。”打菜阿姨许筱艳舀出半勺水煮肉放进陈妙莉的餐盘。

“以前打菜都是给一大勺，怕不够吃，但往往很多人都吃不了剩下了，浪费挺多。”许筱艳说，订餐平台上线后，食堂推行“少量多次”分餐制，浪费减少了很多，“以前泔水量大，一天必须收一次。现在两天才来收一次，比以前省多了。”

按需配餐、精准定制，食堂餐炉里的剩饭剩菜变少了，但餐盘里的剩饭剩菜还是常有。“现在的浪费大多是餐盘里的浪费。”每次用餐期间，许筱艳都会在食堂用餐区走走看看，一方面是为了及时给不够吃的人再添些饭菜，另一方面是随时留意剩饭剩菜现象，“有时碰上剩得太多的，我也会忍不住上去提醒提醒，尽量别浪费。”

街头餐馆——

点餐过量 缺少提醒

本报记者 王永战

9月4日晚7点，四川成都市金牛区外曹家巷街道上，各家餐馆门前，顾客熙熙攘攘。肥肠粉、串串香、各式川菜……人们大快朵颐，传来阵阵欢笑。

走进一家店里，记者看到，大堂里已经没有空座位了。在一张两人桌上，摆满了七八盘菜，二人正有说有笑聊着天。点了这么多菜，吃得完吗？面对记者的疑问，他们坦言：“我们是第一次来吃，没想到他们这儿餐量这么大，很可能吃不完。”

记者落座后，服务员很快过来帮忙点餐。在整个点餐过程中，服务人员仅对各种菜品口味进行了说明，并未提及菜量大小，也未对记者点餐数量给出建议。

“确实有顾客点多了，最后吃不完。”一位服务员说，毕竟点餐多少是客人的权利，不好意思给出建议，怕引起顾客不高兴。也有一些顾客会主动询问菜量多少，根据菜量合理点餐，不过这样的顾客并不多，大部分人还是习惯按人头点菜。“如果顾客能主动询问菜量多少，适度点餐，我们也会向顾客建议合适餐量，都有助于减少浪费。”这位服务员说。

听到记者与服务员的交谈，一位正在就餐的王先生表示：“餐馆当然希望顾客多点些菜了。很多小饭馆口味都还不错，就是菜量不好掌握。有时候并不是顾客存心要浪费，各个餐馆的菜量差异很大，根据经验点菜的话，稍微多一点就可能吃不完。”

锦江区一家餐厨垃圾收运企业的餐厨垃圾收运车司机冯万发对此深有感触：“目前我们收运的餐厨垃圾里，有不少明显属于浪费。节约粮食，理性消费，还需要消费者、餐饮企业等共同努力，让‘光盘行动’成为社会风尚。”

父母当给孩子做榜样

前些日子，母亲来我家里住了几日，每当看到孩子碗里有剩饭时，总会督促孩子把剩下的饭吃完。母亲临走时，还特意吩咐我：“剩饭的习惯不好，要督促孩子改掉。孩子吃不了那么多，你们就给他少盛点，吃完了再盛。”

每年春节、中秋节等重要节日，我们兄弟姐妹都会和家人一块回老家相聚，陪陪父母。子女下厨，准备两三桌饭菜，也是我们的一番心意。有一次，母亲把桌上剩下的饭菜分别打包后放进了冰箱里，和父亲吃了好些天。这以后，我们每次回老家相聚前，父亲总会给我打电话：“少带点菜，准备那么多，吃不了都浪费了。”

父母的言行给我上了生动的一课。杜绝浪费，节约粮食，当从孩子抓起，让孩子从小养成珍惜粮食的好习惯；作为父母，更要有“光盘”的实际行动，给孩子们树立榜样。

山西长治市 程江河

婚宴太丰盛吃不完

前些天，笔者参加老同学孩子的婚礼，几千元一桌的婚宴，海参、鲍鱼、龙虾等高档菜肴一应俱全，凉菜、热菜、甜点、水果等摆满了整张桌子，看起来十分气派。

然而，这么豪华的宴席，不少菜大家也就尝了几口，有的甚至都没怎么动，就纷纷散席了。看着这些菜肴被倒掉，实在令人痛心。

宴席浪费现象的出现，主要原因是互相攀比，讲排场、比阔气，就怕菜点少了让人笑话，于是宁愿多点几个菜。另外，宴席的标准也是水涨船高，档次上去了，浪费也更多了。

笔者建议，应加大宣传力度，大力倡导勤俭节约、爱惜食物的生活理念，让节俭办婚事成为一种社会风尚。此外，党员干部也要带头，坚决摒弃“要面子”“讲排场”的心理，引领群众改民风、树新风。

河北丰宁满族自治县 杨 扬

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 07 版）