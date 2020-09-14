打破信息孤岛 提升医保参保质量

医保信息互联互通不仅可以应对重复参保，也是全面提升医保参保质量的基础。目前我国医保总体上依然是市级统筹模式，省内各市之间医保不能互联直通，费用也不能相互迁转，各自为政给单位和个人带来很大不便。只有医保信息互联互通，才能实现医保在全省乃至全国范围内互联互通，才能解决跨区域就医垫资跑腿的麻烦，进而推动优质医疗资源共通共享。

为深入推进全民参保计划，进一步提高基本医保参保质量，优化参保缴费服务，建好国家医疗保障信息平台基础信息管理子系统，国家医保局、财政部、国家税务总局日前发布《关于加强和改进基本医疗保险参保工作的指导意见》。《意见》明确，自2021年参保年度起，全国参保信息实现互联互通、动态更新、实时查询。

全国参保信息实现互联互通，首先要解决的就是重复参保问题——同一参保人重复参加同一基本医疗保险制度（制度内重复参保），或重复参加不同基本医疗保险制度（跨制度重复参保）。我国基本医疗保险制度包括职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险，分别覆盖就业人口、城镇（城乡）非就业人口和农村人口。目前基本医保管理体制呈现主体分割，由此导致重复参保问题长期存在。

重复参保是一个全国性问题，之前有统计显示，全国有超过1亿人重复参保。重复参保的原因是多方面的，主要原因是人员流动增加，一些人是农业人口，在企业就业或在城镇生活，因此导致重复参保。另一原因是城镇职工医保、城乡居民医保的保障水平差异较大，致使参保人员有选择性地重复参保。在医保报销时，有人具有农民和职工两种身份、两种医保，于是利用制度漏洞，重复报销、重复获益。重复参保一方面增加了居民缴费负担，另一方面导致每年出现大量财政无效补贴。

事实上，在解决重复参保问题上，国家此前已有相关政策出台。但由于基本医保管理体制分割且呈现信息孤岛状态，同时各地出于地方利益考虑缺乏清理积极性，有关政策实施效果欠佳。

打破信息孤岛，全国参保信息实现互联互通，是解决重复参保问题的关键一招。国家医保信息平台基础信息管理子系统建成后，全国参保信息实现互联互通、动态更新、实时查询。各级医疗保障部门利用有关系统实时核对功能，可以及时查询参保人缴费状态，联合税务部门完善参保缴费服务，减少重复参保缴费。全国参保信息互联互通，可以有效弥补医保制度衔接不够、部门职责交叉等缺陷，可以有序解决重复参保问题。

打破信息孤岛，医保信息互联互通，不仅可以应对重复参保，也是全面提升医保参保质量的基础。目前我国医保总体上依然是市级统筹模式，在许多省份，省内各市之间医保不能互联直通，费用也不能相互迁转，各自为政给单位和个人带来很大不便。只有医保信息互联互通，才能实现医保在全省乃至全国范围内互联互通，才能解决跨区域就医垫资跑腿的麻烦，进而推动优质医疗资源共通共享。

打破信息孤岛，实现医保信息互联互通，也有利于推动医疗保障领域“最多跑一次”改革。长期以来，为新生儿办理出生医学证明、户口本、预防接种证、医保卡等，要跑不同的部门，少跑一个都是大麻烦。现在，有的省份利用医疗健康信息互联互通成果，实现了“出生服务一体化”。有关地区在医保信息互联互通基础上，推动各部门联动，让产妇生完孩子以后，只需在医院里填一张表格，出院前“四本证”就能送到手中。

随着国家医保信息平台相关系统的建成，明年全国参保信息将实现互联互通。硬件设施建好后，更为重要的是如何用好。有关部门不仅要利用信息互联互通解决重复参保等眼前存在的问题，更要打开思路积极探索，不断在切实提升医保经办服务质量方面取得突破，不断在提高参保人员获得感和满意度方面取得成效。

本报评论员 樊大彧