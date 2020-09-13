《预防出生缺陷科普手册》发布会暨捐赠仪式举行

9月12日，中国预防出生缺陷日第十六周年到来之际，中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心和中国妇幼保健协会，携手北京斯利安药业有限公司和育儿网，共同发起预防出生缺陷系列公益活动——新生无陷·新斯路《预防出生缺陷科普手册》发布会暨捐赠仪式。

《预防出生缺陷科普手册》是由中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心和中国妇幼保健协会编审，特邀专家组编撰，手册阐述了导致出生缺陷的原因、预防出生缺陷的办法、以及出生缺陷的治愈情况等。

现场邀请了科普手册评审专家之一、北京大学人民医院产前诊断中心遗传实验室负责人张璘主任为《预防出生缺陷科普手册》解读，手册分析了我国新生儿出生缺陷的现状及原因，同时给出预防出生缺陷的措施，强调了补充叶酸的重要性：建议女性从准备妊娠到哺乳期，每天0.4mg叶酸全程规律持续补充。

在发布会的捐赠仪式上，爱心企业斯利安药业有限公司向28家妇幼医院捐赠总价值1200万元的爱心物资。

圆桌论坛环节邀请了中国妇幼保健协会王玲副秘书长，赤峰市妇幼保健计划生育服务中心刘云秋院长，北京大学人民医院产前诊断中心遗传实验室负责人张璘主任，郑大三附院产前诊断中心刘灵副主任，育儿网总编王婷雯、妈妈代表婷婷进行一场主题为新生代无陷观的圆桌会谈，一起分享有关新生代父母优生优育的话题。嘉宾们也分别从各自角度出发，对“如何普及预防出生缺陷？”“二胎是否需要备孕？”等问题进行了深入地探讨。