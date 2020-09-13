战胜一切艰难险阻的力量源泉

“抗疫斗争伟大实践再次证明，中国人民所具有的不屈不挠的意志力，是战胜前进道路上一切艰难险阻的力量源泉。”在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记深情礼赞抗疫斗争所展现的中国人民的伟大力量，精辟阐述中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志，强调只要紧紧依靠人民、一切为了人民，充分激发广大人民顽强不屈的意志和坚忍不拔的毅力，我们就一定能够使最广大人民紧密团结在一起，不断创造中华民族新的历史辉煌。

面对生死考验，面对长时间隔离带来的巨大身心压力，广大人民群众生死较量不畏惧、千难万险不退缩，或向险而行，或默默坚守，以各种方式为疫情防控操心出力。各条战线的抗疫勇士临危不惧、视死如归，困难面前豁得出、关键时刻冲得上，以生命赴使命，用大爱护众生。在这场同严重疫情的殊死较量中，全国人民心往一处想、劲往一处使，把个人冷暖、集体荣辱、国家安危融为一体，迸发出万众一心、同甘共苦的团结伟力，用明知山有虎、偏向虎山行的壮举书写下可歌可泣、荡气回肠的壮丽篇章。正如习近平总书记强调的：“中华民族能够经历无数灾厄仍不断发展壮大，从来都不是因为有救世主，而是因为在大灾大难前有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行！”

艰难困苦，玉汝于成。一个民族之所以伟大，根本就在于在任何困难和风险面前都从来不放弃、不退缩、不止步，百折不挠为自己的前途命运而奋斗。中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。历史充分表明，苦难考验了中国人民，也锻炼了中国人民。正是因为中国人民经千难而前仆后继，历万险而锲而不舍，我们才能在列强侵略时顽强抗争，在山河破碎时浴血奋战，在一穷二白时发愤图强，在时代发展时与时俱进，中华民族才能始终屹立于世界民族之林。正如习近平总书记指出的，“千百年来，中国人民就以生命力的顽强、凝聚力的深厚、忍耐力的坚韧、创造力的巨大而闻名于世，我们都为自己是中国人感到骄傲和自豪！”

人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。从石库门到天安门，从兴业路到复兴路，我们党为人民而生，因人民而兴，为人民谋幸福的初心一以贯之。无论面临多大挑战和压力，无论付出多大牺牲和代价，让人民过上好日子的信念都毫不动摇。抗疫斗争伟大实践再次表明，只要我们党始终为人民执政、依靠人民执政，就能无往而不胜。当前，世界百年未有之大变局加速演进，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化，前进道路上我们面临的重大斗争不会少。我们要坚持人民至上，紧紧依靠人民、不断造福人民、牢牢植根人民，始终同人民群众想在一起、干在一起，敢于斗争、善于创造，锲而不舍为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

“大鹏之动，非一羽之轻也；骐骥之速，非一足之力也”。团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，汇聚和激发14亿人民的磅礴之力，披荆斩棘、奋勇前进，不断夺取伟大斗争新胜利，我们就一定能在新时代伟大征程上创造新的辉煌。

《 人民日报 》（ 2020年09月13日 01 版）