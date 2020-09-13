热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

香港新冠病毒普检计划已完成144.8万个样本的核酸检测 发现23宗确诊个案

2020年09月13日10:01 来源：新华网

　　新华社香港9月12日电 香港特区政府政务司司长张建宗12日表示，香港新冠病毒普及社区检测计划至今已完成逾144.8万个样本的核酸检测，共发现23宗确诊个案，计划延长至本月14日。他呼吁市民把握机会，争分夺秒参与检测，保障自己及他人健康。

　　张建宗当日到设于中西区中山纪念公园体育馆的临时气膜实验室，了解实验室运作情况，并感谢工作人员同心协力，确保市民可在采样后最短时间内得知检测结果。

　　当日，张建宗聆听了华大基因联合创始人汪建及华升诊断中心董事长胡定旭介绍实验室运作的人手安排和工作流程，以及检测工作的最新进展。同时也听取物流及供应链多元技术研发中心负责人员介绍如何运用科技理顺物流安排，确保样本每日从社区检测中心安全准时送抵实验室。

　　张建宗说：“我非常感谢参与此次计划的所有人员，不论是在社区检测中心或实验室的人员，全赖他们努力不懈，才能在短时间内完成这么大的检测量。”

　　张建宗还衷心感谢中央政府支持，迅速组成核酸检测支援队伍，短时间内大幅提升香港的检测能力，让特区政府可以为市民提供“愿检尽检”的检测服务。

　　他还表示，在实验室工作的内地核酸检测支援队数百位成员夜以继日地进行检测工作，他们的专业精神、无私奉献及对计划的重视，令人印象深刻。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn