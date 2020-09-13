香港新冠病毒普检计划已完成144.8万个样本的核酸检测 发现23宗确诊个案

新华社香港9月12日电 香港特区政府政务司司长张建宗12日表示，香港新冠病毒普及社区检测计划至今已完成逾144.8万个样本的核酸检测，共发现23宗确诊个案，计划延长至本月14日。他呼吁市民把握机会，争分夺秒参与检测，保障自己及他人健康。

张建宗当日到设于中西区中山纪念公园体育馆的临时气膜实验室，了解实验室运作情况，并感谢工作人员同心协力，确保市民可在采样后最短时间内得知检测结果。

当日，张建宗聆听了华大基因联合创始人汪建及华升诊断中心董事长胡定旭介绍实验室运作的人手安排和工作流程，以及检测工作的最新进展。同时也听取物流及供应链多元技术研发中心负责人员介绍如何运用科技理顺物流安排，确保样本每日从社区检测中心安全准时送抵实验室。

张建宗说：“我非常感谢参与此次计划的所有人员，不论是在社区检测中心或实验室的人员，全赖他们努力不懈，才能在短时间内完成这么大的检测量。”

张建宗还衷心感谢中央政府支持，迅速组成核酸检测支援队伍，短时间内大幅提升香港的检测能力，让特区政府可以为市民提供“愿检尽检”的检测服务。

他还表示，在实验室工作的内地核酸检测支援队数百位成员夜以继日地进行检测工作，他们的专业精神、无私奉献及对计划的重视，令人印象深刻。