国家卫健委：9月12日新增确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京9月13日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至9月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（上海3例，浙江2例，天津1例，河南1例，广东1例，广西1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者963人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例151例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例2635例，累计治愈出院病例2484例，无死亡病例。

情况显示，截至9月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例151例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80399例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85184例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者822554人，尚在医学观察的密切接触者6729人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者70例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者357例（境外输入356例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5482例。其中，香港特别行政区4938例（出院4613例，死亡100例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区498例（出院475例，死亡7例）。