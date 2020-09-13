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张庆黎率全国政协委员专题视察团视察湖北疫后重振情况

2020年09月13日08:22 来源：人民网－人民日报

　　本报武汉9月12日电  （记者冯春梅）9月9日至9月12日，以全国政协副主席张庆黎为团长的全国政协委员专题视察团，就“坚定‘四个自信’，打赢疫情防控人民战争”赴湖北视察。

　　张庆黎指出，这次视察是学习贯彻落实习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话和有关指示批示，弘扬伟大抗疫精神，实现委员自我教育、自我提高的一项重点履职活动，也是全国政协加强思想政治引领、广泛凝聚共识的重要举措。他强调，大家在视察中一致感到，党中央的集中统一领导是战胜疫情的根本保证，坚持一切为了人民、一切依靠人民是战胜疫情的力量源泉，社会主义制度具有无比的优越性和集中力量办大事的巨大优势，牢不可破的精神防线是战胜疫情的强大保障，人民政协在统筹推进疫情防控和经济社会发展中发挥着不可替代的优势和作用。

　　覆盖34个界别的政协委员视察团分两路先后到武汉、黄冈、潜江等地的医院、社区、学校、企业等实地视察、看望、慰问，并召开一系列座谈会认真学习交流。通过视察，委员们目睹了湖北省疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，体察了抗疫一线工作者的无私奉献，感受到湖北人民的巨大牺牲和重大贡献，加深了对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化优势的理解和认同，坚定了听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月13日 04 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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