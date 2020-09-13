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吉炳轩强调：厉行节约反对浪费 确保国家粮食安全

2020年09月13日08:21 来源：人民网－人民日报

　　本报北京9月12日电  （记者王比学）9月10日至12日，全国人大常委会副委员长吉炳轩率调研组在北京就珍惜粮食、反对浪费进行专题调研。吉炳轩强调，厉行节约、反对浪费是我们中华民族的优良传统，也是传家宝，更是确保国家粮食安全的一项重大举措，是关乎我们已经取得的成就的巩固发展和进一步兴旺发达的大问题。确保粮食安全，除了保护耕地、改善农业生产条件、推广农业先进科学技术外，还有厉行节约、反对浪费，这才能确保人民能够吃饱饭、吃好饭，确保社会安定，百业兴隆。造成粮食浪费的环节很多，相当惊人，令人痛惜。厉行节约是一个战略思考，要持久抓下去，成为一种人人都能珍惜、节约粮食的自觉行动。

　　调研组听取了北京市政府及其相关部门的汇报，考察了食品公司、粮库、超市、学校食堂、餐厨垃圾处理厂等。

　　据了解，12月，全国人大常委会将听取珍惜粮食、反对浪费专题调研报告。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月13日 04 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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