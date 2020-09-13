我国禁止德国猪产品马来西亚马产品入境

针对近期德国发生一起野猪非洲猪瘟疫情、马来西亚发生一起非洲马瘟疫情，海关总署、农业农村部9月11日分别发布公告，防止德国非洲猪瘟和马来西亚非洲马瘟传入我国。

当地时间9月10日，世界动物卫生组织（OIE）通报德国勃兰登堡州发生一起野猪非洲猪瘟疫情，为该国首次发生。为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，海关总署、农业农村部发布公告，从即日起禁止直接或间接从德国输入猪、野猪及其产品，停止签发从德国输入猪、野猪及其产品的《进境动植物检疫许可证》，撤销已经签发有效期内的《进境动植物检疫许可证》。

另外，9月2日世界动物卫生组织（OIE）公布马来西亚登嘉楼州发生一起非洲马瘟。为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，海关总署、农业农村部发布公告，从即日起禁止直接或间接从马来西亚输入马属动物及其相关产品（源于马属动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品）。

此外，为防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，保护消费者身体健康安全，根据海关总署最新发布的公告，将对检出新冠病毒核酸阳性的进口冷链食品境外生产企业实施紧急预防性措施。其中同一境外生产企业输华冷链食品或其包装第1次和第2次被检出新冠病毒核酸阳性的，海关分别暂停接受该企业产品进口申报1周，期满后自动恢复；同一境外生产企业先后被检出新冠病毒核酸阳性3次及以上的，海关暂停接受该企业产品进口申报4周，期满后自动恢复。本公告自9月11日起生效。 (记者 张钦)