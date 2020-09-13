不妨为散装月饼 配售礼盒

快到中秋节了，月饼畅销于南京各大超市，礼盒装月饼摆满柜台，每盒大多在150元到300元左右。

笔者日前去一家超市月饼柜台，打算买一盒月饼送给一个亲戚，亲戚多年来就喜欢五仁馅的月饼，但笔者发现所售每盒月饼中五仁馅料的月饼都只有一块，最后只好放弃了。后来又来到散装月饼柜台看了看，有五仁月饼，每块约5元到8元不等，买8元一块的最多也就64元，当我询问店员能否配售两个包装礼盒时，店员说厂家没有配礼盒。无奈之下，笔者只好再去其他超市，结果还是未能如愿。

笔者认为一些厂家在生产月饼时，不能只盯着利润较高的礼盒月饼，也应该顾及到利润相对低一些的传统散装月饼。其实在超市月饼销售区，散装月饼是众多老百姓的首选。

希望有关厂家不妨为散装传统月饼定制一些礼盒，可分成大、中、小三类和高、中、低三档。这样的话，市民选购散装月饼送亲友的话，再根据需要配上礼盒，不仅送人时体面，也有利于扩大传统月饼的销售。

厂家别只顾“埋头拉车”，也应该“抬头看路”，看看到底顾客真正需要的是什么。只有这样月饼才会适销对路，这也契合当下提倡的遏制餐饮浪费的要求。（王建国）