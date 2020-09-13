丰收“一波三折”凸显粮食安全极端重要性

我国粮食生产、使用过程中存在各种中长期及短期突发风险因素，有关部门应予以高度重视，并持续采取有效举措防患于未然。今年粮食生产过程中的“一波三折”犹如一记警钟，提醒我们重大自然灾害、突发事件等冲击随时可能发生。越是面临艰难险阻，越要坚持底线思维，毫不放松抓好粮食生产、市场保障，把饭碗牢牢端在自己手上。

国家粮食和物资储备局9月11日发布信息，2020—2021年度我国三大谷物仍将供大于需，小麦、稻谷口粮品种库存为历史上最充裕时期，口粮供应绝对安全。国家粮油信息中心副主任王晓辉介绍，从季节上看，我国粮食生产分为夏粮、早稻和秋粮；从供求形势看，国内谷物供需总体宽松，既可以满足广大人民群众日常消费需求，又能够有效应对重大自然灾害、突发事件对粮食市场的冲击。

口粮库存最为充裕、夏粮市场化收购为主、秋粮有望再获丰收，国家粮食和物资储备局的“三交底”，给广大城乡居民吃下一颗定心丸。而在有关部门此次“交底”之前，夏粮已经落袋为安。国家统计局数据显示，2020年全国夏粮生产再获丰收，总产量14281万吨，比上年增加121万吨，增长0.9%，夏粮“成绩”创历史新高。

当然，更令人关注的是秋粮，秋粮占我国全年粮食比重的四分之三，是全年粮食生产收购重中之重。从生产看，秋粮种植面积稳中有增，目前长势总体正常，如后期不发生大的自然灾害，各地加强田间管护，仍将是一个丰收年。

今年的夏粮不仅丰收还创了新高，结果不错，但在生产过程中也经历了“一波三折”。今年先是遭遇疫情，各地采取多方面措施，全力保持农业生产稳定，春耕春播春管进展顺利。更为严重的是暴雨洪涝灾害，导致南方多个省份大片农田和农业设施被淹被毁，旱地作物普遍遭受渍涝灾害，成熟的早稻因强降雨无法收晒，未成熟的早稻灌浆结实受阻。

面对汛情，长江干堤、圩堤堤防稳固，再加上排灌等农田水利设施完善和农业科技含量提高，由于防灾减灾的基础扎实，洪涝灾害并没有造成粮食大减产。同时，南方各地运用各种方法减少粮食生产损失，有的地区快速对因灾绝收田块实行农作物补种、改种，有的地区对水淹和受涝渍农作物尚能恢复生长的田块，通过查苗补苗、增施速效肥等途径减少损失。由于播种面积增加，弥补了单产下降带来的损失，今年夏粮生产在疫情洪灾双重夹击下，仍然赢得了丰收。

全年粮食有望丰收且粮食库存充足，从实际数据来看，我国粮食安全无虞，但一些风险因素值得高度警惕。我国是产粮大国，在总量丰富背后，还存在较突出的结构性短缺问题。大豆对外依存度高达80%以上，且玉米、芝麻等作物需求也高度依赖国外。从粮食质量看，由于种子质量和农业生产存在短板，导致我国高质量粮食供给不足。

粮食浪费也是我国粮食安全的重要风险点。近年来的统计显示，我国餐饮业每年浪费粮食相当于3000万到5000万人一年的口粮。相比“舌尖上的浪费”，粮食从生产到加工链条上的损失同样触目惊心。数据显示，我国粮食在储藏、运输和加工环节，每年损失量达700亿斤，接近粮食大省吉林全年的粮食产量。

丰收固然可喜，但我国粮食生产、使用过程中存在各种中长期及短期突发风险因素，有关部门应予以高度重视，并持续采取有效举措防患于未然。尤其是今年“一波三折”的生产过程，更凸显了粮食安全的极端重要性。我国是名副其实的农业大国，也是人口大国，粮食供应方面始终面临着巨大的压力，解决好十几亿人口的吃饭问题，始终是治国理政的头等大事。

粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。今年粮食生产过程中的“一波三折”犹如一记警钟，提醒我们重大自然灾害、突发事件等冲击随时可能发生。保障国家粮食安全是一个永恒课题，任何时候都不能松。越是面临艰难险阻，越要坚持底线思维，毫不放松抓好粮食生产、市场保障，把饭碗牢牢端在自己手上。

（本报评论员 樊大彧）