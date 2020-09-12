世界急救日：加强全民急救教育 “敢救”还要“会救”

漫漫黑夜需要光明照亮，生命安全需要众人守卫。在第21个“世界急救日”来临之际，中新药业推出急救主题音乐短片——《有光》，以此助力提升公众急救意识，科普急救知识，弘扬急救守护的社会正能量。

据统计，我国每年约有54.4万人发生心源性猝死,且高发人群逐渐呈年轻化趋势。心源性猝死是指由于各种心脏原因，在症状出现后1小时内引起的以意识丧失为先导的自然死亡。主要表现为心脏原因引起的胸痛、气促等急性发作后1小时之内死亡；多数患者在发病前没有明显征兆，一旦发生，有效营救时间短暂，且前四分钟是黄金抢救时间。

猝死事件频发，急救“演练”成常态：被称为“最安全路口”的东单，北京协和医院两名护士成功抢救心脏骤停路人；患者于万米高空突发心脏骤停，幸好飞机上有医生及时处置；著名心血管病专家胡大一在高铁上用30粒速效救心丸成功为乘客赢取了宝贵的抢救时间……突发心脏疾病患者偶遇医生救助的报道，时常在朋友圈“刷屏”。但值得注意的是，不是每个人突发急病时都能幸运地遇到医生，这时就需要周围的目击者尽早实施有效抢救。

“时间就是生命”是心脏猝死患者抢救最直接的体现。但是，这些意外多发生在公共场所或家庭，由于人们缺乏急救知识，往往容易错过急救的“黄金时间”。因此，加强全民急救教育培训、构建成熟完善的公共急救体系刻不容缓。

近日，中国红十字会总会和教育部联合印发《关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》，指出学校红十字工作要把健康教育作为素质教育的重要内容，针对青少年生理、心理特点，积极开展红十字应急救护培训，把学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入教育内容。不只是学生，学习必要的心脏急救知识，随身携带急救药物，应当成为每个人的“必修课”。

懂急救才能救急，提高心源性猝死的院外抢救成功率，除了掌握急救知识、常备急救药品，更需要整个社会、乃至每个人一起努力，推动全民急救教育，真正做到敢救人、会救人。

中新药业《有光》提醒全民关注心脏健康，呼吁大家了解更多血管病疾病防治科普知识，学习并掌握急救技能，随身携带急救药物，给予患者必要的急救措施。生命高于一切，行动不止于“世界急救日”，愿急救时刻，你我都肯伸出援手。正如《有光》所呼吁的那样，“愿你我都能成为照亮急救时刻的生命之光”。