中国人民最可靠的主心骨
——论学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上重要讲话
本报评论员
“抗疫斗争伟大实践再次证明，中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。”在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记全面总结了抗疫斗争的重要经验和深刻启示，深刻指出中国共产党来自人民、植根人民，始终坚持一切为了人民、一切依靠人民，得到了最广大人民衷心拥护和坚定支持，这是中国共产党领导力和执政力的广大而深厚的基础。
面对突如其来的严重疫情，党中央统揽全局、果断决策，以非常之举应对非常之事。党中央将疫情防控作为头等大事来抓，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，中央政治局常委会、中央政治局召开21次会议研究决策，领导组织党政军民学、东西南北中大会战，提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，明确坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战的总目标，周密部署武汉保卫战、湖北保卫战，因时因势制定重大战略策略……正是因为有党中央的坚强领导，全国迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。抗疫斗争取得重大战略成果充分表明，党中央决策部署是完全正确的，党的领导是坚强有力的，越是形势复杂、挑战严峻，越要发挥党中央集中统一领导的定海神针作用。
当人民生命安全和身体健康面临严重威胁，党中央坚持人民至上、生命至上，为了人民不惜一切代价。在病毒突袭而至、疫情来势汹汹的关键时刻，习近平总书记以巨大的政治勇气和果敢的历史担当作出重大决策，果断关闭离汉离鄂通道，实施史无前例的严格管控。正如习近平总书记指出的：“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价，因为中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务，我们的国家是人民当家作主的社会主义国家。”为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，从在华外国留学生到来华外国人员，每一个生命都得到全力护佑，人的生命、人的价值、人的尊严得到悉心呵护。“国之兴也，视民如伤”，这是中国共产党执政为民理念的最好诠释，是中国共产党人以人民为中心价值追求的集中体现。
党与人民风雨同舟、生死与共，始终保持血肉联系，是党战胜一切困难和风险的根本保证。近百年来，在中华民族内忧外患时挺身而出，在新中国百废待兴时艰苦创业，在改革发展经历风雨时勇毅担当，每当风雨来袭，中国共产党的领导总是最重要的保障、最可靠的依托；每次风雨过后，中国人民对中国共产党都会更加拥护和信赖。正是因为有中国共产党领导、有全国各族人民对党的拥护和支持，中国才能创造出世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，我们才能成功战洪水、防非典、抗地震、化危机、应变局，才能打赢这次抗疫斗争。历史和现实都告诉我们，只要毫不动摇坚持和加强党的全面领导，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，永远保持党同人民群众的血肉联系，我们就一定能够形成强大合力，从容应对各种复杂局面和风险挑战。
沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。实践充分证明，中国共产党是能够应对各种风险、驾驭各种复杂局面、具有强大战斗力的马克思主义执政党，不愧为中国人民和中华民族的主心骨，不愧为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。在前进道路上，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终牢记初心使命，始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，就没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐！
《 人民日报 》（ 2020年09月12日 01 版）
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