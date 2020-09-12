中国人民最可靠的主心骨

“抗疫斗争伟大实践再次证明，中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。”在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记全面总结了抗疫斗争的重要经验和深刻启示，深刻指出中国共产党来自人民、植根人民，始终坚持一切为了人民、一切依靠人民，得到了最广大人民衷心拥护和坚定支持，这是中国共产党领导力和执政力的广大而深厚的基础。

面对突如其来的严重疫情，党中央统揽全局、果断决策，以非常之举应对非常之事。党中央将疫情防控作为头等大事来抓，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，中央政治局常委会、中央政治局召开21次会议研究决策，领导组织党政军民学、东西南北中大会战，提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，明确坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战的总目标，周密部署武汉保卫战、湖北保卫战，因时因势制定重大战略策略……正是因为有党中央的坚强领导，全国迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。抗疫斗争取得重大战略成果充分表明，党中央决策部署是完全正确的，党的领导是坚强有力的，越是形势复杂、挑战严峻，越要发挥党中央集中统一领导的定海神针作用。

当人民生命安全和身体健康面临严重威胁，党中央坚持人民至上、生命至上，为了人民不惜一切代价。在病毒突袭而至、疫情来势汹汹的关键时刻，习近平总书记以巨大的政治勇气和果敢的历史担当作出重大决策，果断关闭离汉离鄂通道，实施史无前例的严格管控。正如习近平总书记指出的：“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价，因为中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务，我们的国家是人民当家作主的社会主义国家。”为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，从在华外国留学生到来华外国人员，每一个生命都得到全力护佑，人的生命、人的价值、人的尊严得到悉心呵护。“国之兴也，视民如伤”，这是中国共产党执政为民理念的最好诠释，是中国共产党人以人民为中心价值追求的集中体现。

党与人民风雨同舟、生死与共，始终保持血肉联系，是党战胜一切困难和风险的根本保证。近百年来，在中华民族内忧外患时挺身而出，在新中国百废待兴时艰苦创业，在改革发展经历风雨时勇毅担当，每当风雨来袭，中国共产党的领导总是最重要的保障、最可靠的依托；每次风雨过后，中国人民对中国共产党都会更加拥护和信赖。正是因为有中国共产党领导、有全国各族人民对党的拥护和支持，中国才能创造出世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，我们才能成功战洪水、防非典、抗地震、化危机、应变局，才能打赢这次抗疫斗争。历史和现实都告诉我们，只要毫不动摇坚持和加强党的全面领导，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，永远保持党同人民群众的血肉联系，我们就一定能够形成强大合力，从容应对各种复杂局面和风险挑战。

沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。实践充分证明，中国共产党是能够应对各种风险、驾驭各种复杂局面、具有强大战斗力的马克思主义执政党，不愧为中国人民和中华民族的主心骨，不愧为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。在前进道路上，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终牢记初心使命，始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，就没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐！

《 人民日报 》（ 2020年09月12日 01 版）