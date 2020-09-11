赵长久：一站式服务让百姓“看病不求人”

8月22日，由国家卫生健康委医政医管局与辽宁省卫生健康委共同指导、人民网·人民健康与中国医科大学附属盛京医院联合主办的“进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会——辽宁站”在沈阳举行。活动期间，哈尔滨医科大学附属第一医院党委书记赵长久，回顾了哈医大一院在进一步改善医疗服务行动计划当中所做的工作，同时结合改善医疗服务系统和互联网医院建设等重要议题进行了交流分享。

据赵长久介绍，为进一步提高患者满意度，哈医大一院提出了“看病不求人”的一站式服务理念。“看病不求人蕴含的理念就是改善医疗服务系统。”赵长久解释到，其中涉及到预约、诊疗、检查、取药、缴费等诸多环节的优化，需要智慧服务贯穿全程，才能使患者在就医过程中感受到真正的便利。

目前，哈医大一院已经为患者推出了专用APP，将从挂号到缴费全流程所需的功能集中于此，把患者的就医检查等待时间控制在了30分钟内。“智慧化的工具给患者设计了一条便捷的诊疗路径，并附上了清晰的就医时间表。”赵长久介绍到，经过流程优化，在哈医大一院，绝大部分患者都可以在半天之内解决就诊问题。

另一方面，哈医大一院还将在互联网医院建设方面持续发力，通过线上服务进一步改善患者就医体验。“把互联网医院和分级诊疗结合起来，减少线下就医压力。”张长久表示，通过名医工作室、线上线下转诊、互联网购药等系列服务，可以更好地解决病人看病不方便、不满意、获得感不强的问题。

“目前医院的智能化程度还不够高。”赵长久还指出，智慧医院建设的整体协调性还有待于进一步加加强，其中包括互联网医院定价、收费等配套政策没有跟上。“我们开展互联网相关的工作，应该用互联网思维解决互联网工作当中遇到的问题。”赵长久提出，可以在收费标准中加入对医生服务水平的考量，以调动医生积极性。