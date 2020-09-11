任萍：以智能优化医疗 以高效升级服务

8月22日，由国家卫生健康委医政医管局与辽宁省卫生健康委共同指导、人民网·人民健康与中国医科大学附属盛京医院联合主办的“进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会——辽宁站”在沈阳举行。活动期间，对大连医科大学附属第二医院党委书记兼院长任萍进行专访，其回顾了大连医科大学附属第二医院在进一步改善医疗服务行动计划当中所做的工作，同时结合智慧医院建设这一改善医疗服务的重要议题进行交流分享。

提升医疗服务 高效多维诊疗

“国家卫健委第二次改善医疗服务的三年计划，今年要完美收官了，在这六年里，我们医院始终以人民健康为中心放在首位，积极推进医疗服务的创新，改善医疗服务。”任萍如是说，该院2015年起首次进行改善医疗服务，建立了检查、预约、诊疗中心，到2020年，每年检查预约的人数是按照25%的比例提升。“特别是在今年疫情期间，患者就医方式的改变倒逼医疗机构进一步改善医疗服务。为了减少患者的聚集，避免院内交叉感染，我们要求全部实行患者先线上预约、再到医院检查的流程，取得了非常好的成效，可以说患者就医的方式发生了高效的改变。”

此外，在医院改善医疗服务模式方面，任萍讲道，大连医科大学附属第二医院在疫情期间，结合医院推进的快速康复的项目，对于外科进行舒适化管理。“我们把患者到医院来之后进行手术、麻醉、护理、心理等方面的管理，形成了一个MDT的多学科团队，这样便于加速患者的康复，减少手术的并发症，加快周转。在疫情期间，确保在患者康复的前提下，缩短了住院时间，从而各科室可以快速周转、多收病人，保证了患者的应收尽收。”

全程线上联动 便捷服务患者

在信息技术迅猛发展的今天，互联网医疗成为医院发展的重大调整趋势，大连医科大学附属第二医院以电子病例为支撑，推进智慧医疗的建设。据任萍介绍，该院今年主推互联网医院的建设，在2月1日就上线了互联网医院。

“在搭建初期，主要针对新冠肺炎患者的网上咨询，到目前大概已咨询了35000多人次；后来逐渐增加了科室和医生，患者网上就诊的人数也在逐渐提高。随着推进，在互联网医疗过程中发生的问题我们也在逐渐改善，到武汉疫情阶段，我们已经有20个科室上线，给患者的就医带来了方便；而到大连疫情阶段，我们已实现全院系65个诊疗科室、745名符合出诊资质的医生都可以在线上进行诊疗。”

任萍特别解释道，该院的互联网医院是一个全程概念的诊疗医院，首先在患者端可以通过文字、语音、视频等形式在线问诊，跟医生交流之后开药，然后药品快递到家；同时可预约检查和化验，这个预约信息可直接进入到医院的预约信息系统里。互联网模式同样适用于需要住院的患者，可以在网上办理住院手续，之后到住院处扫码就可以完成办理，包括住院后点餐也可通过线上操作。出院后，可通过网上申请复印病历，病历直接快递到家，非常方便。可以说，互联网管理和门诊管理协同运行，实现实时问诊、药品配送、检查化验、住院出院全程线上联动。

针对患者隐私和医生出诊安全，任萍特别强调：“我们通过人脸识别的技术，既能够保证患者看到自己所有医疗的情况，同时又保证他们的隐私不被泄露；在医生端，我们所有的医生在线上也可实现和他在诊室一样的诊疗过程，每一位医生都有自己的密钥，就是电子签章，保证他出诊医疗的安全。而且医生端和医院的所有信息化影像还有检验系统全部网上互通，医生可以在手机上直接调阅这个患者以前住院的病历，非常简捷。”