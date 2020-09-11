卢朝霞：大数据时代智慧医院需要大后勤管理

8月22日，由国家卫生健康委医政医管局与辽宁省卫生健康委共同指导、人民网·人民健康与中国医科大学附属盛京医院联合主办的“进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会——辽宁站”在沈阳举行。活动期间，针对物联网如何在智慧医院大后勤管理中发挥作用，东软汉枫医疗科技有限公司董事长兼首席执行官卢朝霞进行了经验分享。

“当医院的信息化发展到一定程度，它对数据的连接会有更高的需求。”卢朝霞在大会上对物联网应用价值的增长做出了分析，其认为5G大带宽、低延时、广连接的特性为物联网应用提供了技术支撑基础，这正好可以满足医院快速处理现实世界真实数据的需求。

“现在智慧医院的建设已经形成了很多的子系统，通过物联网技术的进一步推广，能够使各个业务的子系统协同起来。”卢朝霞表示，基于物联网的海量数据，还将为人工智能辅助管理、辅助医疗带来更多实现可能。“总体来说，物联网应当在智慧医院建设中起到非常基础的支撑作用，它是智慧医院建设的核心要素。”卢朝霞补充到。

医院后勤管理系统复杂，传统管理方式面临不少挑战。这些问题包括水、电、风、气、衣、食、住、行等各个子系统之间相对独立，协调困难；医院后勤人员队伍来源多元，不利于统一管理等等。

卢朝霞认为，此背景下智慧医院的大后勤管理建设势在必行。“从管理方面看，大后勤对改善医疗服务有重要支撑作用。”卢朝霞进一步解释到，物联网可以轻松对重要医疗设备做到精细化管理，分析设备的投入产出。与此同时，在院感精细化管理、医疗废弃物处理、医院物流管理和办公自动化支撑等诸多方面，后勤信息化都能发挥巨大作用。

“在医院信息化管理的大分类当中，后勤管理的比重从过去的4%增加到了13%”，卢朝霞在会上多次强调物联网技术对大后勤管理的重要性，通过对临床设备、后勤设备和物资的精细化感知，形成物联网平台和服务平台，将有力支持医院服务的改善，并进一步推动智慧医院建设。