刘学勇：让智慧化建设融入医疗服务的每个环节

8月22日，由国家卫生健康委医政医管局与辽宁省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与中国医科大学附属盛京医院联合主办的“进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会——辽宁站”在沈阳举行。活动期间，人民网·人民健康对中国医科大学附属盛京医院副院长刘学勇展开了专访，刘学勇就中国医科大学附属盛京医院的智慧化建设工作发表了观点。

据了解，中国医科大学附属盛京医院是辽宁省的首批互联网医院。据刘学勇介绍，该院在改善医疗服务方面将电子诊疗卡深入整合，简化线上门诊流程，并为老年群体提供电话预约服务，构建基于“互联网+”的全流程诊疗模式。

“以挂号举例，如今中国医科大学附属盛京医院的预约挂号体系共有9种类型，基本覆盖了国内所有挂号方式。此外，针对于老年人等手机使用不熟练的患者群体，医院也提供现场指导及帮助，并继续开放传统的挂号途径。智慧不仅仅是科技化，而是要满足患者的真正需要。”刘学勇说到。

另据刘学勇介绍，该院除了推进智慧医疗之外，在人力管理、财务管理、后勤管理等多个方面也一直在寻求智慧化发展。据了解，中国医科大学附属盛京医院从2018年开始搭建了智慧后勤保障平台，此平台的搭建对该院后勤保障工作效率的提高起到了较大的作用。经过近两年的运行，智慧后勤保障平台在硬件设备的运维与检修、能源成本的管理与控制等多方面作用良好，对于提高后勤管理质量、减轻能耗有明显效果，同时也有助于提高医护人员和患者对于医院后勤工作的满意度。

在评价进一步改善医疗服务行动计划给医疗行业以及医院带来的变化时，刘学勇表示，进一步改善医疗服务行动计划给医院的发展指明了方向。“原来都是自己摸着石头过河，各家医院按照自己的思路去发展。但在进一步改善医疗服务行动计划推行之后，该计划对医院的发展提出了非常明确的要求，这对于医院管理者来讲是一种减负，也是一种激励，减负在于无需做太多方向上的选择了，激励在于要有所创新才能更好的发展。”

刘学勇介绍到，进一步改善医疗服务行动计划里面的具体要求，与我国当前对三级医院绩效考核的要求非常契合，有利于医院各项工作的开展。医院只需按照行动计划的要求进行提升，就可以同时提升绩效考核中相应部分的分数，这对于医院实现规范化、精细化、高效化的管理起到了很大的推进作用。