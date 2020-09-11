顾高洪：创新成为药企核心竞争力

8月22日，由国家卫生健康委医政医管局与辽宁省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与中国医科大学附属盛京医院联合主办的“进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会——辽宁站”在沈阳举行。论坛期间，正大天晴药业集团总裁助理顾高洪接受了人民网·人民健康网专访。

加大研发投入 发力自主创新

近年来，随着人口老龄化、人均收入增加、新技术的进步等，在大健康概念的推动下，医药市场需求呈现持续增长的态势，医药产业将迎来发展的大变革与大机遇期。在新医药格局下，创新将成为制药企业持续的动力，也是新形势下药企寻求发展突破的制胜点。

“创新是一个核心的话题，也是作为一个企业永恒的主题，正大天晴合资组建以后，一直把创建现代化的创新型企业作为己任。”顾高洪谈到，正大天晴能够在目前激烈的市场竞争当中，成为一艘永不沉没的航空母舰，作为中国医药界的翘楚，创新是很重要的一个核心竞争力。

在专访中他表示正大天晴每年在肝病、呼吸、肿瘤包括抗生素等各大领域投入15亿元人民币用来研发，每年都有一大批的创新药和仿制药上市。顾高洪指出这些产品大量的上市，为医生在临床治疗过程当中提供了有效的、有力的武器，改善患者疾病的痛苦，起到了非常重要的作用。

践行社会责任 助力健康中国

谈到制药企业的社会责任感以及在改善医疗服务中的角色定位，顾高洪表示，正大天晴作为一个中外合资的企业，在企业创建之初，就把健康人类，共创美好未来作为企业发展的宗旨。

“作为一个有高度社会责任感的企业，正大天晴一直是以提升中国医疗卫生水平为己任，为国人的健康做出力所能及的贡献。”近年来，中国的大健康产业快速成长为国家战略性产业，但在产业高歌猛进的同时，也伴随着问题疫苗等重大事件的频发，社会责任、产品质量安全成为医疗健康行业的关键词。顾高洪表示，医药企业是关系患者生命安全的企业,要勇于承担社会责任，这是构建和谐社会的时代要求，也是全面提升企业竞争力和社会影响力，促进企业持续发展的内在需要。

顾高洪表示，正大天晴将一如既往地继续参与改善医疗服务行动计划等国家政策制度的宣传推广活动，这正是正大天晴药业集团社会责任的具体体现。