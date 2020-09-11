福建通报8批次不合格食品 涉重金属污染、农药残留等问题

人民网福州9月11日电（林东晓）10日，福建省市场监督管理局公布的最新食品抽检结果，本期公告的监督抽检信息涉及26大类食品754批次，包括糕点、豆制品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等。合格746批次，不合格8批次。涉及重金属污染问题、农药残留问题、微生物污染问题、食品添加剂问题。

重金属污染问题

标称惠万家食品（福建）有限公司2020年4月12日生产的番薯淀粉（地瓜淀粉），铅(以Pb计)不合格，销售单位为永辉超市股份有限公司福建福州西门超市，初检机构为福建省产品质量检验研究院，复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司。

农药残留问题

泉港区峰尾镇百润家购物中心销售的菠菜（购进日期为2020年6月12日），毒死蜱不合格，初检机构为福建省产品质量检验研究院，复检机构为福州海关技术中心。

福建省家优鲜生活超市有限公司晋江罗山分公司销售的菠菜（购进日期为2020年6月21日），毒死蜱不合格，初检机构为福建省产品质量检验研究院，复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司。

厦门永辉民生超市有限公司集美杏滨万科店销售的菠菜（购进日期为2020年6月22日），毒死蜱不合格，初检机构为福建省产品质量检验研究院，复检机构为厦门市产品质量监督检验院。

微生物污染问题

标称宁德市明圣食品有限公司2020年4月11日生产的窦明圣海蜇头，菌落总数不合格，销售单位为周宁县好乐购日用品超市，检验机构为福建省产品质量检验研究院。

食品添加剂问题

标称宁波市江北亲友食品有限公司2020年4月15日生产的红心地瓜干（红薯干），苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格，销售单位为福建省平和大世界商贸有限公司东风路大世界购物中心，检验机构为福建省产品质量检验研究院。

标称鹤山市盈康食品有限公司2020年3月2日生产的珍味杨梅，胭脂红不合格，销售单位为福建吉马经贸有限公司竹围购物商场，检验机构为福建省产品质量检验研究院。

标称福建省连城县好景源食品厂2019年9月8日生产的地瓜干，乙二胺四乙酸二钠不合格，销售单位为福建汇购超市有限公司晋江青阳分公司，检验机构为厦门泓益检测有限公司。经生产企业属地市场监管部门核实，认为该批次产品为假冒产品。

福建省市场监督管理局已要求所在地市场监督管理部门对不合格食品生产经营者进行调查处置，依法查处违法违规行为，督促生产经营者履行法定义务，防控食品安全风险。消费者如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品，请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。