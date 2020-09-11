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福建新增无症状感染者4例 均为境外输入

2020年09月11日13:04 来源：人民网-福建频道

　　人民网福州9月11日电（林东晓）据福建省卫健委网站消息，9月10日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例。当日报告新增境外输入疑似病例0例。当日报告新增境外输入无症状感染者4例，其中印度尼西亚输入2例、美国输入1例、日本输入1例（均为福州市报告）；解除隔离1例。

　　一、境外输入疫情

　　9月10日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例。

　　当日报告新增境外输入疑似病例0例。

　　当日报告新增境外输入无症状感染者4例，其中印度尼西亚输入2例、美国输入1例、日本输入1例（均为福州市报告）；解除隔离1例。

　　截至9月10日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例91例，已治愈出院79例，目前住院12例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察41例。

　　二、本地疫情

　　9月10日0—24时，福建省报告新增本地确诊病例0例。

　　当日报告新增本地疑似病例0例。

　　当日报告新增本地无症状感染者0例。

　　截至9月10日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

　　三、密切接触者

　　目前密切接触者已解除医学观察16439人，尚有636人正在接受医学观察

(责编：许晓华、李轶群)


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