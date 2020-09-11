“党建联盟” 引领杭州下城区民营医院健康发展

“我们约定一起学习，一起成长，用个人的提升推动团队的提升推动企业的提升。”

“我们约同所有的医患同心护卫健康，传承精华、守正创新。”

“我们约同所有的医务人员以廉养德，纯正廉洁、自省自律。”

……

每月的第二个周四下午，是杭州孙泰和国医国药馆“红芪党建”交流日。党员活动室里，员工们一起学习讨论党政阵地建设、廉政工作与业务发展等，努力提高思想意识、管理能力和业务水平。

“‘红芪’示意着红旗向党之心。” 杭州孙泰和国医国药馆负责人陆晓韫说。

杭州孙泰和国医国药馆是一家社会办医疗机构，在杭州市江干区、拱墅区和下城区各设有一个中医馆，其中下城区的中医馆于2020年初开办。

“我们有120多名在职员工，之前党员只有2、3人。在下城区卫健局的关心帮扶下，今年以来先后发展了6名党员，并成立了党支部，中医馆的发展明显上了一个层次。”陆晓韫高兴地介绍道。

近年来，伴随着群众日益增长的健康需求，社会办医疗机构规模不断扩大、数量大幅度增加、从业人员井喷式增长，这既增加了优质医疗资源的供给，但也出现了不少业态乱象。为加强社会办医疗机构的规范管理，维持良好的医疗市场秩序，杭州市下城区卫生健康局积极思考、主动作为，以红色治理“四机制”——社会办医疗机构行业党建一体同行运作机制、快速成长培优机制、三位一体服务机制、资源共享发展机制，推动辖区241家社会办医疗机构主动融入基层治理，提升服务水平。

“在下城区200多家民营医疗机构中，只有极少数建有党组织，有的甚至连一个党员也没有。面对这一情况，区卫健局从党员培养、党支部创建着手，针对较小的民营医疗机构，如果其负责人是党员的，允许其在条件成熟时通过组织程序，由负责人兼任党组织书记。而对于有党支部的民营医院，则采取鼓励党员骨干进入董事会、监事会和行政班子，董事会、监事会和行政班子中的党员依照有关规定进入党组织担任支委。”下城区卫健局党委书记、局长卢栋介绍，下城区民营医疗机构至今已建立16个党支部，其中有7个支部书记由行政院长（副院长）担任。

翻开下城区《关于加强民营医疗机构党的建设工作的实施意见》，里面对全面加强社会办医疗机构党的政治建设、健全社会办医疗机构党的组织体系、提升社会办医疗机构党组织组织力、推动社会办医疗机构党建工作高质量发展、加强社会办医疗机构党建工作的组织保障等一条条都提出了明确要求。同时，区卫生健康局党委切实履行行业主管部门职责，把社会办医疗机构党建工作纳入卫生健康系统基层党建工作述职评议考核内容，指导社会办医疗机构党组织阵地建设品牌化。截至目前，已指导推出以“丹参有约”红色中医文化为特色的孙泰和中医党支部、以“英雄志夕阳红”关心关爱离退休住院老党员为特色的求是党支部，以“三联三会”推动党建院建同频共建为特色的慈养党总支等基层民营党建示范点。并推出强化社会办医疗机构党建轮班例会制，所有党组织轮流承办，推动固定主题党日等日常组织生活规范化。

“每个‘红芪党建’交流日，党支部组织带领大家开展一系列各种主题的学习教育活动：六月是党建，重点商讨党政阵地建设；七月是廉建，把廉政工作与业务发展作全面整合；八月是院建，围绕中医药文化重点提升团队的素质、能力、水平，以确保医院持续健康的发展；九月是共建，响应下城区“党建联盟”的号召，联合同行们给社区送医送药。” 说起党建活动，孙泰和国医国药馆负责人如数家珍。

通过设立品质办医交流平台，建立量化一体考核机制，下城区区属6家社区卫生服务中心分别与社会办医疗机构进行党建结对，开展了包括临床路径管理与医疗质量提升、医院绩效考核和员工薪酬管理、精准医疗与互联网健康、公立医院与社会资本合作等各类交流活动。在此基础上，由区卫健局指导、行业党委牵头、民营医疗机构党支部或者党员参与、属地街道全力配合的党建联盟机制也渐渐成型。并在办医疗机构数量占比相对较高、社会影响相对较大的中医、医美、医养、口腔等领域组建了四个党建联盟，引导社会办医疗机构主动融入属地、融入行业，形成“抓一点、强一线；扩一片、强一面”的示范效应，探索可学、可看、可复制的行业党建机制。如中医药党建联盟提出杏林发展“十个一”工作清单，医疗美容行业党建联盟探索形成“1+6+N”党建新思路，口腔党建联盟以“七化融合”工作模式以及医养党建联盟采用1+X管理方法等。其中，中医联盟提出的“核心+孵化”二元培育机制，由业务相对权威的传承党支部（创办人及配偶均为省级名中医）担任核心党支部，培育条件成熟的机构单建党支部，同时在业务上指导联盟单位提高医疗质量规范医疗行为，此举深受业界好评。

“以往，作为我们民营医疗机构，盈利是第一目的，机构与机构之前只是互相竞争的关系。如今，联盟平台就像一座桥梁，大家可以向主管部门及时反映情况，提出各种建议，同时医院之间也可以经常交流学习，资源共享，对各自的发展起到了非常好的作用。” 杭州健亨中医门诊部负责人说。

“加入党建联盟，最大的好处就是得到了政府的认可，也更容易获得老百姓的信任。在经营上，可以大大降低资金成本和时间成本。”陆晓韫坦言，作为民营医院，能让政府主动引领帮助开展相关业务，这在以往是难以想象的。

“党建联盟的成立，对下城区民营医疗机构最大的影响，是从个体竞争转变成了有序发展。”下城区人民政府副区长包晓东认为，与其他行业有区别的是，民营医院最重要的资源是负责人和专家，人才的作用至关重要。“党建联盟”是一种方法，是从思想上去引领这些负责人和专家，树立医德正气，更好地为人民服务。