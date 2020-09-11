餐饮浪费还有哪些“重灾区”

“成由勤俭败由奢”。日前，首都文明办、市商务局以及市文化和旅游局联合发布“制止餐饮浪费 践行光盘行动”倡议书。中国妇女报·中国妇女网记者近日走访京城餐馆、高校、机关单位食堂、居民小区，发现尽管市民整体上对“践行光盘行动、节约粮食”的意识有所提升，但落实在行动上仍存在浪费现象，相比在外就餐，家庭成了不可忽视的食物浪费“重灾区”。

餐馆：家庭或老人是剩菜打包“主力”

上周五晚7点左右，海淀区农大南路上一家餐厅里坐满了吃饭的客人，记者环顾了一圈，看到每桌上点的菜量并不多，一般2~4人就餐的餐桌上，只摆了两三道菜，其中一位正在浏览手机的年轻女士跟身旁的男士好像刚刚就完餐，面前的餐桌上放着一盒打包好的剩菜。接受采访时，这位年轻的女士说，她平时在饭店吃饭就有将剩菜打包的习惯，“今天我们两个人点了一份烤鸭，又点了一份炒菜，剩余的就打包了。”采访中记者了解到，她是中国农业大学生物学院的老师，自2009年起，中国农业大学的武维华院士曾经连续数年以全国政协提案或发言的方式建议在全国开展杜绝食物浪费的活动，2013年年初，习近平总书记作出重要批示，要求厉行节约、反对浪费。随后，一场杜绝“舌尖上的浪费”的“光盘行动”在全国展开。“中国农业大学注重培养学生‘支农爱农’精神，粮食安全意识也是我们教育学生的重点方面。武维华院士曾经组织过学生调研餐厅食物浪费情况，学校也在学生们中间开展过餐后朋友圈晒光盘行动，通过类似的活动来倡导和教育学生们养成的厉行节约、不浪费食物的理念和习惯。”

当晚，记者又来到聚集众多餐饮商家的上地华联商厦五层，环顾十几家餐馆，只有一家烤全鱼店在门口明显摆放“剩‘鱼’饭菜，打包有爱”的提示牌。在一家连锁火锅店，记者隔壁桌位上一对男女朋友离开时，桌面上剩余半盘没涮的蔬菜，斜对面那桌是两个妈妈领着两个七八岁的孩子吃火锅，临走时，一位妈妈只打包了剩余的几个虾球，桌上同样剩了半份蔬菜，以及少半盘牛肉片和粉条。记者记得刚进这家店时，碰到两位60多岁的阿姨刚吃完准备离开，其中一个阿姨手上拎着打包的剩菜，还能隐约看到只有三四片蔬菜。收拾桌子的店员介绍说，如果有剩菜，一般多是剩蔬菜，个别的也有剩肉。“年轻人剩菜不打包，他们说拿回去也没法弄。家庭聚餐的，或有老人来吃饭的，多数会打包。”

第二天中午，在东来顺饭庄金源燕莎店，记者注意到这家店分自助餐区和点餐区，自助餐区因为对剩余菜量较多的客人有惩罚措施，在这吃饭的客人们基本是“人走盘光”。到底是怎样的惩罚措施呢？店门口的工作人员引领记者来到自助取菜区，记者看到柜子上或墙上赫然贴着提示：微利经营 请勿浪费 锅内及桌面剩余菜品超过100克加收一人餐费。而相比自助餐区，工作人员说，点餐区偶尔会有客人吃完后剩下一些菜品，“为防止浪费，我们在客人点餐时会提醒他们少点、勤点，不够后补。”

机关食堂：按需定采，按人配餐，从源头上杜绝浪费

反对浪费，机关食堂要当好表率。国家林草局机关食堂将厉行节约的理念纳入食材采购、加工、服务全过程，从源头上杜绝餐饮浪费。

国家林草局机关食堂负责人姜京华介绍，局机关食堂加强食堂厨师和工作人员节约意识培训，强化食材采购和配餐管理。严格按照季节供应特点和人员就餐数量，合理制定采购计划。每日一采、按需定采，保证新鲜，减少损耗。局设计院、竹藤中心、干部管理学院等单位通过建立每日用餐人员登记制度，按用餐人数采购、配餐，避免采购和备餐环节出现浪费。

为了杜绝浪费，食堂后厨还推行“大锅小炒”，根据用餐情况调整上菜量。过去的香菜根、西蓝花根茎、西瓜皮等边角料都直接扔掉了，现在厨师利用这些“边角料”制作凉拌菜等菜肴，受到广大干部职工欢迎。

在供应环节，各单位食堂推出“半份半价”等服务方式，在就餐过程中引导干部职工适量取餐、少量多次。倡导自觉践行“光盘行动”的同时，机关食堂、林科院、设计院等单位在餐具回收区设立用餐监督员，有的单位加装了摄像设备，发现问题及时提醒甚至曝光，严格督促整改。

家庭：过多购买，储存不当，食物浪费突出

2020年5月新版《北京市生活垃圾管理条例》开始实施，截至8月底，全市家庭厨余垃圾的日分出量已经超过了3300吨。那这些厨余垃圾中是否有食物浪费的现象呢？

记者在某小区厨余垃圾回收驿站看到，小区居民倒入的厨余垃圾中，还有不少腐烂变质的蔬菜水果。一位女士将一袋还贴有超市标签的豆角撕开袋子后倒入垃圾桶，豆角大部分已经变色发霉。一位中年男士先倒完一小袋厨余垃圾，又把右手拎着的塑料袋里几片面包片倒入厨余垃圾桶。而在另一个小区，记者还看到了两袋未拆封的挂面放在了厨余垃圾桶盖上。一位小区居民抱怨说，天热不愿意天天去超市，去一次就多买点，可经常扔的比吃的多。“西瓜买回来放在冰箱里冷藏，有时候第二天就酸了。香菜买回一把，常温放一天叶子就干了，放冰箱冷藏，第二天就发现越烂越多，大部分都扔了。其他的蔬菜、豆制品也是还没等吃就坏掉了。”另一位居民说，就是天不热也有扔剩饭剩菜的情况。“米饭做少了不够吃，做多了剩，下顿热了端上来，也没人愿意吃上顿的剩饭，剩菜更是没人吃，最后只能倒掉。”

日前，北京市妇联推出了“制止餐饮浪费 践行光盘行动”主题云端接力承诺活动，面向全市广大妇女和家庭发出倡议：我光盘，我承诺！

本次云端接力活动，市妇联特别制作了小程序，首都最美家庭向百万家庭发出倡议：勤俭节约是中华民族的传统美德，让我们从娃娃抓起，从家庭做起。争做珍惜粮食的带动者、厉行节约的引领者、优良家风的传承者。文明用餐，科学饮食，自觉抵制“舌尖上的浪费”。家庭用餐：厨房少做一点，节约多一点；食堂用餐：“小”餐桌“大”文明，吃多少，盛多少；餐厅用餐：理性消费，不多点，不浪费；小手拉大手，“光盘”齐步走。

北京市妇联相关负责人表示，光盘行动也是实现垃圾减量的一种形式，“目前，我们将光盘行动和垃圾分类结合在一起，在各区开展一些活动，引导全市广大家庭进一步弘扬中华民族勤俭节约的传统美德，树立节约光荣、浪费可耻意识，从我做起，从家庭做起，制止餐饮浪费，践行光盘行动和垃圾减量分类，以‘小切口’实现‘大作为’，用‘小餐桌’带动社会发展‘大文明’”。（记者 杨娜）