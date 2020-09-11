2020年老年志愿服务脱贫攻坚西部公益行正式启动

疫情无情，人有情；志愿服务，西部行。由中国老龄协会主办、中国老年学和老年医学学会承办的“银龄行动”- “2020年老年志愿服务脱贫攻坚西部公益行”于2020年9月10日在青海省海南藏族自治州贵德县人民医院正式启动。主办、承办方领导、海南州卫生健康委、贵德县政府、县人民医院领导、和15名医疗专家志愿者、媒体朋友及贵德县人民医院的近百名医护人员参加了启动仪式。

贵德县委常委、纪委书记、监委主任刘桔代表贵德县致欢迎辞。她说，此次老年志愿服务脱贫攻坚西部公益行活动,主要是向老年人实施志愿服务的一项大型公益活动，旨在传播医学前沿资讯，汇聚名医名家分享医疗经验，可以进一步提高我县医疗服务能力，使我县广大群众从中受益。

全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长王绍忠代表“银龄行动”主办单位致辞，他介绍了“银龄行动”的背景和发展。肯定了18年来，活动不断向纵深发展，已经成为老年知识分子参与社会、“老有所为”的一面旗帜，成为跨地区、跨领域、跨部门的老年公益扶贫活动品牌。为贯彻落中共中央 国务院《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》的文件精神，充分发挥广大老年志愿者在全面建成小康社会、打赢扶贫攻坚战中的积极作用，提升银龄行动质量，中国老龄协会主办、中国老年学和老年医学学会承办了本次“老年志愿服务脱贫攻坚西部公益行”活动。他希望本次活动既满足一批群众的就医需求，为本地患者减少病痛、带来福音；又突出“传、帮、带”，争取为贵德县留下“带不走”的先进医疗技术；更能够建立长效机制，在与贵德县构建有深度、更持久的健康扶贫合作关系方面取得丰硕成果。

刘维林会长代表承办方介绍了中国老年学和老年医学会的基本情况和专家资源。他说，我们选择青海省海南藏族自治州贵德县作为受援地，极具特殊性和重要意义，一是贵德县地理位置独特，海拔两千多米，对我们的专家志愿者是一次体能上的挑战；二是贵德县拥有汉族、藏族、回族、土族等15个民族，其中藏族约占总人口的33.5%，是我们为藏族、少数民族服务和相互借鉴的学习机会；三是今年冠状病毒肆虐，至今在全球未能得到有效控制，我们的这次活动也因疫情变化一波三折，本次活动是对我们应对疫情防控常态化的一次严峻考验。本次活动，学会从贵德县最需要、最迫切、最现实的医疗需求出发，结合西部公益行活动的特点，筛选了15位专家志愿者，他们来自北京大学附属医院、清华大学附属医院、首都医科大学附属天坛医院、宣武医院、朝阳医院、和解放军医院、西南医科大学附属医院、以及华西医院等三级甲等医院和科研单位，具有丰富的临床经验和教学科研能力，平均年龄60多岁，学科领域覆盖了老年心脑血管、老年慢病、普外、神经内科、临床病理、影像、口腔、眼科、妇产科、中医康复、骨科、护理等。在未来的十天内，他们将通过义诊、讲座、门诊、查房、手术等方式来帮贫扶困。

专家志愿者代表陈步星教授是第二次参加“银龄行动”，他说，虽然，学会已经成功举办过几次“银龄行动”，但是这次活动是在特殊的历史时期和不同的环境下举办的，这种经历将在我们的人生历程和医学道路上留下深刻的印记。我们将以饱满的热情、积极的态度、认真负责的精神、高效的工作投入本次银龄行动活动中，把我们所掌握的知识和技能毫无保留地传授给当地医护人员，做好传、帮、带；以视患者如亲人的温暖诊治每一位患者，出色完成任务。

启动仪式上，海南州卫生健康委郭永生副主任和参会领导为获得“公益志愿者”荣誉称号的专家颁发了证书。

据介绍，接下来，在贵德县人民医院举办了大型公益义诊和为期十天的“银龄行动 健康扶贫”活动。