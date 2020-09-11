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泰德制药获2019年度北京市科学技术奖二等奖

2020年09月11日09:27 来源：人民网-人民健康网

9月10日，北京市科学技术奖励大会在京召开。大会颁发了北京市科学技术奖首届人物奖，并为154项获奖项目颁奖。

北京泰德制药股份有限公司与北京友谊医院等3家三甲医院共同开展的“有助于胃癌早诊的创新药链霉蛋白酶颗粒产业化和临床应用”项目荣获2019年度北京市科学技术奖二等奖。项目成果开发出首个国产化链霉蛋白酶颗粒，用于去除胃镜检查时胃部附着的粘液，增加微小病变的检出率，有助于胃癌的早期诊断，在京建成2条生产线，成为单品种年销售过亿的医药品种，促进了北京地区医疗水平的发展和医药制造业的转型升级。

据悉，北京市科学技术奖于2019年首次分设自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖，共154项成果获奖。包括自然科学奖15项，其中一等奖5项，二等奖10项；技术发明奖12项，其中一等奖6项，二等奖6项；科学技术进步奖127项，其中特等奖1项，一等奖33项，二等奖93项。

(责编：孙博洋、乔业琼)


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