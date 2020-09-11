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国家卫健委：加快完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统 

2020年09月11日08:55 来源：新华社

国家卫生健康委员会规划司司长毛群安9日说，目前全民健康信息化建设取得了积极进展与成效。下一步将强化全民健康信息的一体化建设，会同有关部门加快完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统。

毛群安在当天举行的国家卫健委新闻发布会上说，这次新冠肺炎疫情暴露出信息化建设的一些短板和不足。在管理机制、基础设施、共享应用等方面还有不少难点，需要我们研究解决。

他说，在强化全民健康信息的一体化建设方面，我们还将推动国家级和省级传染病多渠道监测预警一体化平台建设，创新医防协同机制，建立智慧化预警多点触发机制，不断健全多渠道监测预警机制。

2018年4月，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，就促进互联网与医疗健康深度融合发展作出部署。毛群安说，我们将以“互联网+医疗健康”为抓手，推进智慧医疗和智慧医院建设。同时以新发展理念为引领，以技术驱动为创新，加快推进卫生健康行业5G网络、大数据中心、人工智能等新型基础设施建设，不断夯实全民健康信息化发展的基础。（记者陈聪）

(责编：李轶群、许晓华)


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