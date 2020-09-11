“睡少而事多，必不能长久。”司马懿曾这样评价诸葛亮。不日，诸葛亮果真病死于五丈原。这句话的意思是，如果一个人睡眠过少，劳心的事情又多，身体必然不能支撑很久。我国传统医学经典著作《黄帝内经》中也有记载：“起居有常，不妄劳作，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。”即不过劳、休息好，才能健康长寿。

然而在我国，老人往往是家里最操心的。我曾遇到一位老人，退休后每天操持着一家老小的生活起居，过度关心儿女、孙辈的身体健康、出行安全，以至于成天提心吊胆，经常出现头晕、气短、心慌、出汗等不适症状，最终被确诊为慢性焦虑。老年人本身身体机能偏弱，多患有慢性病，操心过度对身体影响更大。与此同时，失眠是老年人的常见问题。持续睡眠时间低于生理的需要，会对注意力、精细操作能力、高智力思考及记忆力造成明显影响。长期睡眠不良的老年人血管硬化明显，口径变窄，严重影响供血，对健康产生严重的不良影响。

要健康长寿、安享晚年，老人要学会放手，减少心事。与子女相关的事应点到为止，不过多参与，不要包办代劳，更不要为一些事“生闷气”，要从精神层面做到少私寡欲、知足常乐、心胸豁达。另外，清晨去公园打太极，白天出去遛弯儿，或在家里练习书画都可以达到入静养生的目的。

要入眠快、睡得香，有几个小技巧。“卧如弓”。右侧睡时把右臂弯曲，两脚自然伸直或微微弯曲，利于减轻心脏负担。多翻身。促进血液流通、经脉顺畅，避免出现身体僵硬、腰肋疼痛等症状。熄灯睡觉。灯光容易让人心神不宁、睡不安稳。如有需要，可以在角落里开一盏小灯，但灯光不能太亮，也不要照射到眼睛。腹部保暖。睡眠时气血运行较慢，寒邪易于入侵，因此睡眠时一定要让腹部温暖。腹式呼吸。入睡前平躺，全身放松，闭目合嘴无杂念，以鼻呼吸。注意呼气时间是吸气的3~4倍，呼气后稍稍屏气，时间约为吸气时间的1~2倍，再吸气循环，直至入睡。▲