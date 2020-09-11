“高温青年”社区聚力抗疫

“高温青年”社区（Blazing Youth Community）由多位温州青年、海外留学生和华侨华人志愿者组成。

秉持“人人为我，我为人人”的理念，“高温青年”社区在疫情期间主动发挥信息渠道和信心纽带作用，通过远程隔空置换物资、给华侨华人和中国留学生发放爱心包裹、对意大利、美国等30多个国家进行物资支援等行动，携手华侨华人驰援海外，书写了动人的抗疫故事。

加急派送 血脉相溶

“高温青年”社区同世界各地华侨华人的团队共同发起了“全球爱心置换行动”，在物资筹措方面，共完成直接捐赠305万元人民币，协助落地物资价值超过5000万元人民币。

北美华人捐赠中心是行动过程中涌现出的出色团队之一。负责人亨利是浙江温州人，他说，“2月份，国内疫情严重，我太太买了一批物资打算寄往国内。当时国际航线停运，没有办法及时把物资运回国内。”

一大批初创成员都面临着相似的困境，大家渐渐相识并聚合在一起，2020年初在温州成立了“高温青年”社区。

团队查找了解最新规定、告知厂家准备资料并积极联系中国驻洛杉矶总领事馆，最终成功通过“绿色通道”于2月-3月底将60多吨物资运回中国。

亨利说，“中国最困难的那个时期，大家都时刻关心着中国疫情的最新消息，不少人驱车在大街上转，看到有卖口罩的就都买下来。”

他表示，海关政策的变动、时差横亘的阻滞、人员沟通的障碍都客观存在，运输物资的过程并不轻松，需要耗费大量的精力。然而令他感动的是，各位义工们的“义不容辞”。

现在，团队的爱依旧在传递。“接下来我们想要继续为当地低收入人群募集分发口罩和食品、日用品，为当地抗击疫情尽一份力”。

物资出海 汇纳大爱

2月24日，高温青年发布《驰援海外倡议》，呼吁海外温州人积极参与当地自救活动，将已经采购的物资部分发往疫情蔓延国家，与当地政府、媒体做好沟通对接，支援所在国家的防疫工作。

“高温青年”优秀志愿者维维通过朋友圈了解到社区“驰援温州”的活动，从最初的捐赠者到成为志愿者，一直步履不停。

海外生活十多年的经历，让她在支援海外的工作中更加熟练，参与到了30多个国家的援助工作中，“哪个国家的疫情暴发，我们驰援的步伐就朝着这个国家的方向而努力。我们主要通过与当地的政府机构进行对接，也会与华侨华人的组织进行合作”。物资抵达海外后，由工作人员分发到当地巴士公司、餐厅、幼儿园等。

“我印象很深刻的是，有人会坐一个小时的巴士，只为拿五个免费的口罩，”维维在接受采访时表示，“这些行动在当地防疫中起到了很积极的作用。”

维维坦言，“困难是常事。一个困难是物流方面，4月份的海关新规，在把控物资质量的同时，也增加了报关流程的难度。多数志愿者在初期也不大了解，频繁的时候一天一个新规定，都需要大家在现场学习。另一个困难是产品方面，不同国家的叫法、型号、标准都不同。我们需要同当地进行充分的沟通，消除他们对产品质量的疑问。”

同心同德 救困扶危

跨越千山万水，华侨华人遍布世界各地，同气连枝，反哺家乡。

亨利说，“大家都是怀着最朴素的愿望自发凝聚在一起，盼望着祖（籍）国情况转好。”维维则把这些行动比做“一场接力”，“每件物资的成功输送都需要在每个环节上做好。这个过程促进了当地人与华人社群友好的互动。同时，我们希望这些行动是更具人情味的。”

他们发起了“温暖人心”行动——小朋友们通过绘画和文字表达祝福，随物资寄出贺卡；口罩上也印上了清新可爱的花纹，将信心传递给世界。

疫情发生以来，“高温青年”社区始终以热情和善意向世界展示着温州人的形象，还发起了中医出海、心理援助、留学生爱心包裹等公益行动。