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希腊新增确诊248例 英荷对希腊多岛发旅行限令

2020年09月11日08:25 来源：中国新闻网

中新网9月10日电 据希腊《中希时报》报道，当地时间9月9日傍晚，希腊国家公共卫生组织宣布，过去24小时希腊新增248例新冠肺炎确诊病例，其中19例来自境外输入。目前全国累计确诊12080例，新增死亡3例，累计死亡293例。

据报道，希腊专家表示，希腊目前重症病例数量较少。这主要是现阶段的新冠新增病例感染呈现出低龄化，而这部分患者的病情通常属于轻症。

此外，希腊也在加大核酸检测的力度，尽可能地发现更多潜在的感染者，以便及时采取措施遏制病毒扩散。

不过，专家提醒，随着秋冬季节来临，病毒之后的走势依然难以确定。人们依然应该做好防护，只有每个人都参与到抗疫的工作中，疫情最终才能向着温和的方向发展。

近日，部分欧洲国家突然对希腊多个岛屿出台了“限制令”，要求从这些地方返回国内的公民进行隔离。如英国要求从圣托里尼岛和扎金索斯岛等岛屿返回的游客进行14天的隔离；荷兰政府则将希腊全境的岛屿列入橙色目的地名单，这意味着政府建议民众除非是必要旅行，否则谨慎前往这些目的地。

希腊公民保护部副部长哈达利亚斯在9月8日的疫情发布会上表示：“我们并不清楚这些国家政府作出限制令的目的，从我们目前掌握的流行病学数据看，希腊的疫情形势依旧乐观。”(蔡玲)

(责编：许心怡、崔元苑)


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