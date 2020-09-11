智能化服务要充分考虑老年人的消费需求

在推动智能化、信息化应用加快普及的同时，要为老年人提供更多符合其特点、满足其需求的产品和服务，这需要企业、家庭和社会共同努力

前不久，有媒体报道称，某市一位老人乘公交车时因没有智能手机无法扫健康码而被司机拒载，此事引起人们关注。

其实，老年人在日常生活中因缺少智能手机遇到不便的现象已不是个例。近年来，随着科技的发展，移动支付等服务的出现方便了广大消费者，但也有一些老年人觉得不太适应。面对日新月异的智能化时代，年轻人与老年人的感受不完全一样。年轻人接受能力强，老年人适应能力相对较弱。在日常生活中，一些老年人因为不会使用智能手机而遇到问题是正常现象，不该遭到冷遇和拒绝。现在，一些企业的产品和服务多站在年轻人角度设计。一些厂家商家为了节约人力成本，大规模使用智能服务终端代替人工服务，更让不少老年人感觉无所适从。

老年人的消费市场空间巨大。国家统计局数据显示，我国60岁及以上的老年人已超2.5亿人，占总人口的17.9%。智能化时代，企业设计产品和服务时，在满足年轻群体消费特点的同时，也应充分考虑老年人的特点，让相关操作更简单、更可靠，从而赢得更多的老年消费者。比如可优化智能终端的软件设计，删去不必要的“花哨”功能；应用智能语音技术，生产通过语音就能操控的智能终端等。

让老年人适应智能化时代，社区、养老院、老年大学等组织和机构大有可为。现在年轻人工作较忙，往往无法长时间陪伴在父母身边，而社区、养老院、老年大学等具有经常组织老年人活动的优势，不妨及时开设相关课程，培训老年人如何使用智能产品。老人们聚在一起，共同学习和探索，进步会更快。例如，现在北京一些社区每周定期为老年人开设智能手机课程，现场演示手机用法，让许多独居老人掌握了智能手机的用法，大大方便了日常生活。

当然，老年人对新事物的接受能力往往比不上年轻人，让所有老年人都适应智能设备并不现实。这就需要相关机构、组织和商家在积极推动智能应用的同时，继续保留一部分传统产品和服务。比如，在日常交易中保留现金支付，服务行业中保留人工服务窗口等，让老年人在智能化时代也能接受相应的线下服务。

我国已经进入老龄化社会，产品和服务也应适应老龄化特征。在推动智能化、信息化应用加快普及的同时，为老年人提供更多符合其特点、满足其需求的产品和服务是一项系统工程，需要企业、家庭和社会共同努力。希望相关机构、组织和企业给老年人更多关怀，更加积极主动地关心老年人、了解老年人，推出更多对路的产品和服务，不断提升老年人的生活质量，让他们享受到更多经济社会发展成果。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 19 版）