表彰大会后，陈薇院士的战友们这样说……

“陈薇院士荣获‘人民英雄’国家荣誉称号，不仅是对她个人的最高褒奖，也是对我们团队的莫大鼓舞。”9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。作为陈薇院士团队的一员，侯利华研究员难掩激动之情。

疫情发生以来，军事科学院军事医学研究院上下闻令而动、快速响应、勇挑重担，在疫情防控阻击战中发挥了重要作用。表彰大会举行后，该院科研人员反响强烈。

科技日报记者了解到，除了加速推进新冠疫苗的Ⅲ期国际多中心临床试验，陈薇院士团队还在国内进行了新冠疫苗不同接种人群、不同接种方式的扩展研究。此外，特异性治疗新冠病毒感染的单抗药物也在加紧研制中。

“崇高的荣誉颁给了陈薇院士，更是颁给了科技力量这个群体，作为一分子，我倍感荣幸。信念如虹、使命在肩，我们一定会用真正的科技力量向世界发出中国的声音。”王友亮研究员的话语坚定铿锵。

“难忘江城，难忘战‘疫’！”表彰大会的实况和习主席的重要讲话，把军事医学专家组成员姜涛的记忆带回到了武汉艰苦鏖战的日夜。1月26日，第一批军事医学专家组成员抵达武汉，第一时间开展核酸检测和科研攻关。姜涛在武汉执行核酸检测任务时发现，对于大量样本的高通量检测以及少量样本的快速检测，有迫切的需求。针对这种需要，目前该团队探索研究出了一体化快速检测装置，加入原始样本后，该装置会自动提取并完成核酸检测步骤，灵敏度和目前使用的实时检测方法一致。“我们还在积极尝试进一步提高通量，希望未来能对新冠以及其他传染病的快速筛查提供重要的工具。”

纪念是为了更深地铭记，荣誉是为了更好地出发。

“习近平总书记的讲话内容深刻、振奋人心。”被表彰为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人的曹务春研究员表示，“作为军队科研工作者，面对突如其来的疫情，我毫不犹豫、逆行武汉；面对未来可能出现的各种生物安全威胁，我也将义不容辞，时刻准备为保护人民健康、保障国家生物安全而战斗。”

抗疫英雄逆行出征、奔赴前线。疫情防控的后方战线，一大批科研人员也在奋力攻关。该院李松院士团队一直积极开展有效治疗药物的筛选。钟武研究员说道：“听完习主席的讲话更感责任重大、使命光荣，必须要更加努力，将自强不息的奋斗精神融入工作之中，早日将科技成果运用于民。”

目前，该团队正在临床上继续验证法匹拉韦的疗效，积极推动国际多中心临床研究。

（张振威 王静怡 本报记者 张 强）