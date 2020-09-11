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法国单日新增确诊病例接近万例 累计确诊病例突破35万例

2020年09月11日08:19 来源：中国新闻网

当地时间10日，法国单日新增新冠肺炎确诊病例接近万例，累计确诊病例突破35万例。疫情持续加速反弹引发法国各界关注。

根据当晚发布的疫情数据，法国10日单日新增确诊病例达9843例。法国官方累计确诊病例当天达353944例。

法国新冠住院患者与重症患者人数的上升趋势仍然继续。目前有5096名患者住院治疗，10日单日新增住院患者352人；重症患者增至615人，10日单日新增重症患者46人。

正在调查中的聚集性感染病例10日增至692起，10日单日新增聚集性感染病例71起；最近七天的病毒检测阳性率为5.4%。另外，法国新冠肺炎死亡病例现为30813例。

数据还显示，最近一周，法国确诊病例约为48000例，病毒检测数量仍超过100万次；全法35个省份每10万居民中发现的感染者超过50人。法国卫生部警示住院患者与重症患者人数的上升，特别是在普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸大区。

法国应对疫情科学理事会主席德尔弗拉西10日强调，目前两个年龄段的人群需注意：一个是60岁以上的“脆弱”人群是“新冠病毒的目标”，希望老年人不要再出席更多的聚会活动；另一个是20岁到40岁的人群，他们必须尊重社交距离，遵守防疫措施。

德尔弗拉西还指出，政府可能必须考虑采取更严格的限制性措施，如对感染者和密切接触者实施隔离。他说，在某些地方存在病毒传播“非常迅速、呈指数级增长”的危险，如南部的普罗旺斯和蔚蓝海岸地区。

法国政府发言人阿塔尔10日宣布，由于继续发现确诊病例，全法已关闭32所学校，另有524个班级停课。不过他说关闭的学校只占全法学校总数的很小一部分。(记者 李洋)

(责编：许心怡、崔元苑)


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