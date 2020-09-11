钟南山院士：当医生的教师有双重责任

“当医生的教师有双重责任，既是灵魂工程师，也是健康工程师。”9月10日，广州医科大学附属第一医院举办庆祝第36个教师节大会，“共和国勋章”获得者、中国工程院院士钟南山分享了他的教书育人心得。

9月8日晚，钟南山回到广州医科大学后，受到同学们热烈欢迎的一幕被刷屏了。回想当晚的“礼遇”，钟南山深情地说：“同学们举起手机，点亮灯光，远远看去是‘万家灯火’。”

“这份荣誉是给所有医务人员的，也是给广州医科大学的。”他说，获得“共和国勋章”，既是肯定，也是责任，抗疫还没停止，“我向习近平总书记请战，希望能建立更好的平台，把抗疫药物和疫苗研究更好地做下去。”

既是灵魂工程师，也是健康工程师

“我记得读书时常听到一句话‘教师的工作就像点燃的蜡烛，照亮别人，燃烧了自己’，我觉得这句话只有一半是对的，教师照亮别人，但不是燃烧自己，而是体现了价值。”钟南山诠释了自己对“教师”的理解。

疫情期间，钟南山收到全国各地少先队员的来信，“这使我很感动”。他说：“我觉得这次疫情是对整一代孩子的教育，老师也做了正确的引导。这群孩子在自己所亲身经历的8个多月里，小小的心里头体会到什么是对，什么是应该学的，什么是将来应该成为的。包括我的孙子。”看到大家都在为抗疫贡献力量，钟南山的孙子也想出一份力量。他做了一些雕塑拿到网上义卖，并把义卖得到的8115元钱全部购买了文具、抗疫科普读物，赠送给武汉贫困家庭孩子。“他自己很开心，这就是我们中国的教育。”

“在这次疫情中，我更加理解作为一个医务人员的双重责任。教师是人类灵魂的工程师，那么医生是什么？我（从医从教）60年来的体会是，既是灵魂工程师，也是健康工程师。医生看的不是病，而是病人。对病人，要有爱、要同情。”钟南山多次提到要谨记医生的责任。

“生逢盛世应不负盛世”

钟南山从1960年担任原北京医学院放射医学教研组助教以来，执教一甲子，是中国医学教育改革的实践者和推动者。作为广州医科大学教授，在他的推动下，广州医科大学相继创办了南山班、南山学院。他工作再忙，也坚持为南山班亲自授课，为国家培养了一批呼吸疾病领域的接班人。

“南山班开学时，我说我不以你们毕业后有多少人考上国内外名牌大学为标准，以此说明南山班成功与否。我希望培养有思想的临床医生、临床管理工作者，甚至是临床的行政工作者都可以，但是不能没有创造性。”钟南山说，“目前南山班大概有80多项研究，哪怕这是一个比较小的成绩，但学生开始懂得多问个为什么、去钻研，对我们老师也是一个促进。”

“教师节，除了感受教师的伟大外，重要的是我们应考虑如何当一位好老师。老师除了身体力行，还应教学生如何掌握知识。这个知识是生动的知识，学习知识的能力，这个很重要。”钟南山说。

“与南山班很多同学交流时，我自己常感慨，你们这一辈子一定会超越我们。你们生逢盛世，正处在一个非常好的工作创业舞台。” 钟南山对医学生提出新的期望，“生逢盛世应不负盛世”，希望要学会医术，要学会做人，学会如何更好地对待病人。

谈及目前的国际形势，钟南山认为，大家更需要团结起来，一起过关，勇敢向上，“一个民族最重要的是有一个精神，有了这个精神什么都压不垮”。

（本报记者 叶 青）