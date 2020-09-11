北京警方打掉17个跨省制售虚构“专特供”白酒犯罪团伙

北京青年报记者昨日获悉，北京警方“昆仑2020”专项行动再添战果，一举打掉17个跨省市全链条制售虚构“专特供”白酒的犯罪团伙，刑事拘留46人。

发现

产自黑作坊黑窝点 虚构“专特供”白酒在多门店销售

今年4月，北京警方在工作中发现，位于朝阳区高碑店一处经营酒水的门店私下出售所谓国家机关“专特供”茅台酒。侦查得知，该门店销售的这些所谓“专特供”酒多数来自丰台、房山等地的黑作坊。经过进一步工作，警方又陆续发现在大兴、通州、顺义等地也存在多个制售虚构“专特供”白酒的犯罪团伙。对此，北京市公安局成立由环食药旅总队等部门及朝阳、丰台、大兴、通州、房山等属地分局参与的专案组，全链条开展侦查打击。

经过历时4个月的缜密侦查，专案组锁定了17个跨省市制售假酒的犯罪团伙，在掌握犯罪证据后，专案组决定收网。8月25日，在公安部食药侦局统筹协调下，专案组联合北京市市场监管综合执法总队，会同贵州等省市公安机关，开展集中收网行动，一举将上述17个跨多省区生产、灌装、销售“专特供”白酒的犯罪团伙打掉，其中，负责加工制造包材团伙9个、负责灌装的团伙4个、负责销售的团伙4个，共刑事拘留犯罪嫌疑人46名，行政处罚违规出租房主14人，捣毁黑作坊、黑窝点34处，起获假冒茅台、五粮液等成品白酒6600余瓶，外包装材料、标识70余万件（套），相关生产、灌装、印刷设备99台（件）。

案情

制假团伙回收真瓶灌装假酒 利润高达数十倍

在本次集中收网行动中，北京市公安局房山分局抓获蔡某良（男，39岁）等9个团伙。“这些团伙多以亲戚、老乡为纽带，有的团伙负责从外省市购买商标、瓶盖、防伪标识等包装材料，组装成套后倒卖给灌装窝点；有的团伙专门负责从部分酒店回收正品酒瓶及包装材料，提供给灌装点。”北京市公安局房山分局环食药旅中队中队长蔡接兵表示，“据其中一名团伙成员交代，为了达到以假乱真的目的，他们往往还会与部分高档酒店服务员勾结，让服务员在打开酒盒时尽量保证酒瓶完好，再用回收来的真酒瓶灌装假酒。”

此次行动中，还有的团伙专门租赁偏僻农村大院从事假酒的灌装，如石景山分局抓获的麻某军（男，42岁）团伙，以15到35元不等的价格购进低端散装白酒灌入收购来的真瓶中，再使用从蔡某良处购进的包材进行贴标组装，然后通过下线经营的酒水门店售卖。卖到消费者手里动辄每瓶上千元，利润高达数十倍。

北京警方除了对相关的涉案嫌疑人进行了依法打击，还对非法向嫌疑人出租场所的14名房东进行了行政处罚。

此外，专案组还掌握了一条大兴区易某梅（女，27岁）销售的虚构“专特供”茅台酒，多数来自贵州遵义市茅台镇的线索。经查，犯罪嫌疑人宇某碧（男，41岁）在贵州茅台镇经营一家小酒厂。“宇某碧灌装的白酒均是自己生产酿造的普通低端白酒，包装成‘专特供’茅台酒后，通过物流批发给全国多个省市的下线销售人员。”北京市公安局大兴分局环食药旅中队中队长韩超告诉北青报记者，易某梅作为其北京的下线，自2018年以来，销售虚构“专特供”茅台酒，累计销售金额100余万元。

目前，宇某碧、易某梅等人已被大兴分局依法采取刑事强制措施。

提醒

购买酒类产品需通过正规渠道

据了解，此次针对制售假酒的集中打击，是深入推进“昆仑2020”专项行动的一项重要内容，北京警方深挖线索，组织属地公安分局全面摸排，及时收网，避免假酒流入市场，有力打击了违法犯罪人员的嚣张气焰，切实维护了群众的舌尖安全。

“市面上流通的所谓‘专特供’酒绝大多数是使用私自印刷的包材，内充物多为以次充好的假酒。”北京市公安局环食药旅中队食药支队中队长郑光达表示。

警方提示广大市民群众，要通过正规渠道购买酒类产品，并留好发票和购物凭证，一旦发现质量等问题请立即向市场监管等行政部门举报，涉及违法犯罪线索请及时拨打110或010-83061992报案。

文/本报记者 叶婉 统筹/孙慧丽